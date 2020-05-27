【寶麗金50週年】許冠傑　香港首個「賣本土」的歌手

今年踏入寶麗金50週年，不少本地經典歌手其實也是出自這「外國廠牌」，前身為英國唱片品牌寶麗多，在1970年代帶頭開始推廣粵語流行曲，而擁有「歌神」稱號的許冠傑，更是寶麗金的第一位歌手，也是香港首個以「本土」為賣點的歌手，只是當年的「本土」和今時今日說的「本土」，有著些微差別。

許冠傑的廣東歌作品中，不少也寫實地反映當時社會狀況，被視為本土流行文化代表。（《制水歌》MV擷圖）

1971年，許冠傑簽約寶麗金，由以往在蓮花樂隊時期演唱的英文歌，轉為唱廣東歌，《鐵塔凌雲》便是最早期的一首廣東作品，更是廣東流行曲的開山袓師，當時廣東歌的成功，主題大多也不是環繞情情愛愛，而許冠傑的作品更是別樹一格，以小市民的角度出發，寫出當時香港最基層的實況，就如76年推出的《半斤八両》所講的打工仔心聲、78年《賣身契》裡為生計的掏心掏肺、79年《加價熱潮》的通脹實況，首首也是派台冠軍，紛紛離不開香港資本主義下的大命題 — 錢。

許冠傑的唱片封套，也成為本地流行文化的標誌之一

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不過歌曲畢竟反映了一個年代民眾所關注的議題，80至千禧年代，在馬照跑舞照跳的氛圍下，樂壇幾近由情歌所主導，甚至連許冠傑的冠軍作品也變成《跟佢做個Friend》、《最喜歡你》等歌曲。直至今時今日，「本土」歌手仍是難做，畢竟「本土」相關的議題不再只限於生計這題材，而歌手亦難以再用嘻笑怒鬧的方式去演繹社會現況，加上唱片公司的各方考慮，沒有大公司支持及宣傳下，「本土情懷」的歌手買少見少，令許冠傑成為了香港首個、也是唯一一個「賣本土」而成功的歌手。