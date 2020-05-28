《偶像練習生》陳立農簽約環球即成新寵　首張專輯搵徐佳瑩合作？

2018年參加選秀真人騷《偶像練習生》脫穎而出的陳立農，去年從男團NINE PERCENT畢業後迅速簽約環球唱片，並於近日推出首張個人專輯《格格不入》，在中港台累積2年人氣，年僅19歲的陳立農IG坐擁過百萬粉絲，今次推出新專輯，首先便找來了徐佳瑩合唱，更於今日舉辦的專輯記者會上率先同台演出。

2018年參加《偶像練習生》出道的陳立農，去年簽約環球，近日推出首張專輯《格格不入》。（資料圖片）

男團畢業後立刻簽約大公司，陳立農接受「01眾樂迷」訪問時，坦言覺得自己幸運：「剛出道兩年便有這樣好資源的一間公司可以合作，我會好好把握，努力帶來好的音樂作品。」首次推出專輯便能與金曲獎歌后徐佳瑩合作，實在感受到環球對他的寵愛：「因為我很喜歡LaLa姐，然後公司老闆跟她私底下有交情，所以便湊合了今次的合作。除了LaLa姐，我對往後有機會合作的前輩也非常期待，每次也會當成學習的機會。」

記者會上，陳立農與徐佳瑩同台演出。（資料圖片）

專輯的主打作品《我夢見你》，以及與LaLa合唱的《一無所知》也是抒情作品，一反以往樂迷對陳立農的跳唱印象，他表示其實最初推出專輯前也有思考過：「跟環球這邊也討論了很久，今次以抒情作品為主，出發點是為了我的聲音能讓大家記著，很開心《我夢見你》出來的效果很不錯，大家也很喜歡，希望以後的發展方向也能讓大家記住我的聲音，以歌手身份為主，不過跳唱其實也是我的小興趣，所以裡面也會有幾首唱跳作品讓大家期待。」

問到陳立農早前為內地女團真人騷《DD52》擔任飛行導師，其他導師也是前輩，只有他年紀最輕，到底會否有壓力？農農表示：「我擔任飛行導師的初衷很簡單，不是要跟學員較量還是教導她們什麼，畢竟我才剛剛出道。只是我湊巧有類似的選秀經驗，對這種競爭性強的舞台有一定理解，所以可以為她們作出一些貢獻。」