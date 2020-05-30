【眾故事】林奕匡為港人身份打拼多年：相信我將來都會返加拿大

2010年來港發展，Phil林奕匡不經不覺在香港樂壇已打滾10年，近日他在《物之哀》的MV當中提到，對他別具意義的一件事物，就是當年來港工作申請的工作簽證。成長於加拿大的Qualicum Beach，對不少香港人來說，當地就是理想的居住聖地，生活節奏緩慢，沒有大城市的緊張壓力。不過偏偏Phil卻離鄉別井，來到香港發展，或許令不少人感到好奇，為什麼香港人人也想往外移居之際，Phil卻不惜一切要走到城牆裡頭？

提起最初來港申請工作證，林奕匡笑言：「咁大個仔都冇試過咁大考驗。」最初以為只要學校老師幫忙申請就可以順利拿取工作證，怎料天氣不似預期，令他開展了跟入境處的長時間拉鋸。由於歌手屬於自僱人士，所以Phil需要撰寫計劃書、自己開公司、向入境處解釋到底自己對香港有什麼貢獻、會聘請多少人手、預計營業額有多少…這一切完全令他失去預算，Phil表示：「其實真係成頭問號，即使有唱片公司，都有好多嘢預計唔到。記得我攞到第一張工作證，深信當時佢哋唔係為難我，但仍然都要補交好多文件，當年仍然係要等信嘅年代，每次都等三個星期，等到封信嚟，原來又係叫我補充文件，又去灣仔再排隊，來回咗幾個月。」直至有一次Phil的同事問他：「我覺得你好似唔想係我哋一份子咁嘅？我哋好似隔住咗啲嘢，你作為一個歌手，你要成為呢個地方嘅人。」當下林奕匡才明白到，原來自己一心一意在香港做歌手，卻一次又一次被打擊、被拒絕申請，令他心裡感到失落，有種被排斥的感覺。

2010年正式在香港樂壇發展，當時林奕匡面對的並不是音樂上的難題，而是最基本的身份認證。（陳順禎攝）

其實林奕匡在學時期是省內數一數二的高材生，對他來說要在加拿大就業，理應沒有難度，來港發展，純粹是因為他的音樂夢：「我聽廣東歌長大，吸收香港嘅文化，呢個地方對我嚟講即使未嚟過，但又有種親切感。當然我可以喺外國唱歌做音樂，但理性啲睇，外國競爭咁大，又有幾多華人成功？加拿大有加拿大嘅好，不過想做嘅工作，嗰邊未必有，好似我哥哥都要搬去美國，因為佢嘅專業係只有嗰邊先可以發展，而加拿大根本就冇呢類型嘅工作。」不過Phil亦不諱言：「相信我將來都會返加拿大，或者兩邊走。不過我都會同身邊朋友講，香港可以創造事業嘅機會比較多，加拿大退休就一流，但如果想做生意或者闖一番事業就比較難。」

Phil坦言，香港是一個闖事業的好地方，不過自己也不排除退休時會回到加拿大享受一下慢活節奏。（陳順禎攝）

當年得到了工作證後，下一步Phil當然希望得到永久居民的身份，現時已成為了香港永久性居民的Phil，想起那七年留港發展的日子絕不好捱：「攞咗第一年香港工作證，其實第二年又要返去再複審，再申請嘅時候我仍然未出道，問題就嚟啦。」當時Phil又再被入境處要求遞交工作情形，卻與最初申請時描述的狀況不一樣，有開支沒收入，營業額仍是零，由於體諒他準備出道，故此再批一年，如是者幾年下來，Phil的經濟狀況仍是不似預期，入境處亦逐漸收窄對他的審批，工作證每次只批半年，但申請程序也已用了2個月時間，他坦言那段時間真的非常灰心，尤其是2013年第二張專輯推出之後仍然未有太大迴響：「最怕係出咗碟，但仍然未成功，甚至連生計都維持唔到。以前都會天真覺得出咗碟就會成功，後來先發現攞到機會都唔一定得，嗰個時候我就諗如果我有第三隻碟，我一定要放晒所有自己嘅努力落去，之前兩隻碟唱國語歌多，第三隻碟就一定要唱廣東歌，如果連呢隻碟都唔得，就唯有返加拿大。」後來便出現了《高山低谷》、《頌讚詩》，其後阿Phil的故事大家也知道了。

阿Phil亦表示從那時開始，終於有信心能得到香港永久性居民的身份：「直至第5、6年開始情況有好轉，因為我諗通咗，當佢問我對香港有咩貢獻，其實我可以寫歌俾其他歌手，我寫過俾陳柏宇、謝安琪、周柏豪。又會同行內唔同崗位嘅人合作，例如攝影師、樂手，算為香港帶嚟就業機會。」終於在2017年，他得到了香港永久性居民的身份證，這個身份最令他驕傲的始終還是音樂：「係因為香港觀眾對我嘅支持，我先可以每年換取新嘅工作證，我先可以攞到永久居民身份證，所以我唔可以辜負大家。」