周國賢罕有公開試唱版新歌《塵世美》：我們還不知有沒有這個機會

周國賢4月開全新個人Instagram帳號，除記錄在日本治療腳傷及鑽研日本音樂點滴外，更開始上載在家練歌片段，讓樂迷紛紛期待周國賢的新作早日面世。近日他更答應網民要求，罕有地在未正式錄好最終版本前公開試唱新歌《塵世美》。

周國賢IG追蹤人數在短期內突破一萬，於是答應要求上載《塵世美》半首試唱版。（影片截圖）

新歌由周國賢作曲，並邀得小克填詞。他先在IG上自彈自唱一小段小試牛刀，眼見反應熱烈，於是向樂迷大膽提出：「如果我嘅IG可以喺24小時裡面過到一萬個Followers，我會用埋支結他唱埋個chorus。」結果其IG帳戶追蹤數在短時間內已經超過一萬，周國賢亦在日前「找數」。

周國賢透露，今次是第一次在未正式錄製最終版前公開新作，他解釋：「希望大家明白我這麼做的原因，是因為我覺得時代真的改變了，有些東西如果不趁早做，過了適當的時候、過了品味期限、它便會變質。我和小克也認為，這，應該是一個最適當的時候吧。」他希望將這首新作送給年輕人，並指：「跟過去收到一份很好的歌詞那份感動是不一樣的…這次唱着這首歌最終版本歌詞那一刻，內心夾雜了很多很多的情緒，這數個禮拜的、去年的、過去的、為未來的……等等等等，我感受到的是，如不在此時此刻，為自己最真實的情緒好好的誠實地以歌曲的形式記錄下來，未來…我還不知有沒有這個機會？我們還不知有沒有這個機會？」

Click入嚟睇下更多周國賢IG嘅靚相！（按圖放大）（IG: @koholaendy）