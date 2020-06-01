【Chill Club】推介榜首周結果出爐　王菀之在家唱冠軍歌《碧玉》

ViuTV音樂節目《Chill Club》來到第三季，最大亮點莫過於新環節「Chill Club推介榜」，每周經ViuTV製作部及《Chill Club》台前幕後投票選出10首上榜的熱播本地新歌。「Chill Club推介榜」第一首冠軍歌為王菀之（Ivana）的《碧玉》，Ivana更為觀眾送上在家版冠軍歌。

「Chill Club推介榜」在今個星期正式登場。（節目截圖）

王菀之《碧玉》成為「Chill Club推介榜」第一首冠軍歌。（節目截圖）

《Chill Club》會邀請歌手即場演繹冠軍歌，不過Ivana卻未能親自到節目現場，只能在家透過短片分享感受，並自彈自唱《碧玉》。短片中Ivana以家中玩具櫃作背景，只見櫃裏放滿一個又一個充滿少女味的模型，多年來的珍藏一覽無遺。對於《碧玉》成為「Chill Club推介榜」第一首冠軍歌，Ivana感謝樂迷支持，並指：「其實呢隻歌嘅寫法唔係似流行曲嘅，而拍子都比較複雜一啲，所以我係更加感謝大家會花時間去聽同埋支持。」

Click入嚟睇埋今個星期「Chill Club推介榜」嘅結果！（按圖放大）（資料圖片）