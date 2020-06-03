許光漢簽唱片公司當田馥甄師弟　細數「許太太」必聽五大翻唱單曲

請各位許太太冷靜啲！

先深呼吸三秒！

因為以下要分享一則關於許光漢的特別消息。

經過差不多10年時間磨練，這位憑「最強台劇」《想見你》躍升為新一代「國民男友」的超級偶像許光漢，終於做回「本業」，落實簽約唱片公司「何樂音樂」，今天（3/6）下午，該公司的facebook專頁發布喜訊，「漢寶們的願望即將實現，許光漢確定攜手何樂音樂開創音樂新版圖。」由於田馥甄（Hebe）同為「何樂音樂」旗下歌手，網民才明白，許光漢主演的Hebe新歌MV《懸日》日前首播，原來是唱片公司試水溫，為公布這則消息鋪路。帖文強調，唱片公司會以「今年推出音樂作品」作為目標，意味許光漢很大機會成為2020年台灣樂壇新人，成為真真正正、純純粹粹的歌影視三棲藝人，繼續橫掃兩岸三地。

撰文：游大東

台灣「何樂音樂」今日（3/6）下午在facebook專頁宣布許光漢將加盟，並以「今年推出音樂作品」作為目標。（facebook.com/pqpmusicOfficial）

磨劍十年 重回「本業」

因為《想見你》爆紅，網民一窩蜂的挖掘許光漢個人發展史，2003年參演周杰倫的《三年二班》MV，是他首次在幕前亮相，當時他才13歲。及至2011年，21歲的許光漢試鏡成功，在郭書瑤MV《愛的告白》裏擔正，因為天生熱愛唱歌，很快就獲唱片公司「種子音樂」羅致旗下，成為合約歌手，以練習生身份接受舞蹈、唱歌、肢體課程等培訓，原本打算以男團方式出道，可惜計劃及不上變化，後來公司改組，團體解散、出碟夢碎，許光漢更因合約問題遭雪藏一年，入雪櫃期間雖然不停試鏡，但機會不多，需「炒散」度日。

許光漢主演的Hebe新歌MV《懸日》日前首播，原來是唱片公司試水溫，為公布這則加盟消息鋪路。（facebook.com/atunemusichebe）

聲底靚音域闊 有待琢磨的璞玉

2015年許光漢參加「Q Place表演教室」演員訓練課程，翌年獲得拍劇機會，參演兩套「植劇場」劇集 ── 《戀愛沙塵暴》和《姜老師，妳談過戀愛嗎？》，將歌唱事業擱在一邊，專心演戲，不過一班支持者、同劇拍檔和幕後人員都知道他演而優則唱，所以宣傳新劇期間都會被要求即席「唱兩嘴」，而且是清唱，有粉絲將這些片段剪輯後於YouTube公開，部份累積點擊人次多達十幾萬，記者推薦五首翻唱單曲，分別是八三夭的《想見你想見你想見你》、林宥嘉的《兜圈》、盧廣仲的《魚仔》、薛之謙的《演員》以及五月天的《突然好想你》。從片段中聽得出，許光漢聲底靚、音域闊、懂得運用呼吸，以專業水準而言稱得上「資質好潛質高」，是一塊有待琢磨的璞玉。

不過入行多年始終以演戲為本，對於「好唱得」、「耳朵懷孕」這些讚賞，許光漢覺得有點受之有愧，認真當歌手出唱片這回事，更是「粉絲FF」多於「認真討論」。比如今年年初，他與柯佳嬿亮相網上節目《我愛偶像 LULU LAND》時，台灣藝人黃路梓茵（Lulu）主持曾經問許光漢，「如果經紀公司跟你說，今年我們都不（讓你）演戲，兩件事情給你選擇，你要發片還是出寫真集？兩個只能選一個！」許光漢顯得有點不知所措，向柯佳嬿「求救」：「前輩，這題要怎麼回答？」柯佳嬿「秒回」解難：「你可以出寫真集然後附單曲，或者是出一張單曲附寫真集。」答案一出，全場爆笑。沒料到半年後，他便落實簽約唱片公司，人紅果然易辦事，不知道將來唱片推出時，會否真的安排贈送印滿靚仔樣的寫真集答謝一眾「許太太」呢？

許光漢每次出席宣傳活動都會獲邀清唱，其中翻唱林宥嘉的《兜圈》水準頗高，Fans必聽。（YouTube截圖）

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