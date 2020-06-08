樂壇核數師｜巨星幫馮允謙三冠新歌《開始倒數》竟在TVB榜上無名

自從「Chill Club推介榜」面世後，不少樂迷都期待早日見證首支五台冠軍歌早日面世，但實際上要歌曲打入所有流行榜絕非易事。「樂壇核數師」今日再為讀者盤點五大樂壇流行榜動向，在2020年第23周中，林家謙新作《一人之境》同時躋身「勁歌金榜」、「勁爆本地榜」及「Chill Club推介榜」，成為樂壇第一首五台上榜歌。

《一人之境》上周已經打入「903專業推介」及「中文歌曲龍虎榜」，今個星期更進一步，在五個樂壇流行榜皆有上榜。林家謙出道前已經為容祖兒、林宥嘉、方皓玟等歌手作曲，出道前在樂壇已擁有一定知名度，其大熱作《下一位前度》及《拼命無恙》更同樣打入各大樂壇排行榜。雖然現在討論《一人之境》成為五台冠軍歌的可能性或許言之尚早，但出道時他卻沒加入唱片公司，亦沒有經理人作靠山，難免讓人想起唱片公司與樂壇流行榜的關係。難道以獨立歌手身份繼續發展，作品會否更容易在所有樂壇流行榜佔一席位？

在現今樂壇形勢下，一個獨立歌手能打造五台上榜歌絕非易事。林家謙的《一人之境》成為2020年第一首五台上榜歌，實屬難得。（林家謙Instagram圖片）

近期「勁歌金榜」上榜歌幾乎集中在星夢娛樂的作品，例如本周上榜歌中，就有7首出自星夢歌手。在版稅風波後，大型唱片公司除英皇娛樂外，其他唱片公司作品已幾乎絕跡TVB「勁歌金榜」。曾加盟英皇娛樂，現為寰亞音樂旗下歌手的馮允謙就是最好例子。2017年離開英皇娛樂前，其作品在「勁歌金榜」皆有不錯成績，包括目前唯一一首四台冠軍歌《世界劇團》。在「巨聲幫」身分加持下，他在2019年轉投寰亞音樂後推出的《山旮旯》及《尋找白金漢》尚能成為「勁歌金榜」冠軍歌。然而今年推出的《開始倒數》，雖然先後成為「903專業推介」、「中文歌曲龍虎榜」及「勁爆本地榜」冠軍歌，在「Chill Club推介榜」成績同樣穩步上揚，卻未曾打入「勁歌金榜」。

馮允謙雖然出身自「巨聲幫」，但前年加盟寰亞後，今年已經未有作品在「勁歌金榜」上榜。（《開始倒數》MV截圖）

同屬「巨聲幫」的同門師姐鄧小巧，更是自2018年《雲吞》起就未有作品打入「勁歌金榜」。按照目前上榜歌趨勢，相信「勁歌金榜」在未打破英皇和星夢旗下歌手「稱霸」局面，其他唱片公司歌手想要分一杯羹是難上加難。雖然獨立歌手在宣傳上難度甚高，在樂壇成績亦未如其他歌手搶眼，不過想要嘗試將自己歌聲傳到電視機觀眾耳中，脫離唱片公司或許是其中一個出路。

2020年各大香港樂壇流行榜十大位置如下：（按圖放大）

「903專業推介」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁歌金榜」Top10：