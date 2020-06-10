降魔的2.0 | 胡鴻鈞《凡人不懂愛》　憑入屋愛情線再挑戰男歌手獎

無線劇集《降魔的2.0》日前大結局，深信不少劇迷也被豪仔（胡鴻鈞飾）與萊斯（鄧佩儀飾）的愛情線所感動，每當劇情講到萊斯與豪仔的生離死別，總會播放劇中插曲《凡人不懂愛》，繼2017年《降魔的》插曲《遙不可及》後，這首歌可說是胡鴻鈞又一挑戰各大樂壇頒獎禮男歌手獎項的秘密武器。

胡鴻鈞在2017年的樂壇頒獎禮中得到不俗成績，甚至更入圍叱咤兩個「我最喜愛」獎項，今年《降魔的2.0》的大熱，深信能助他再度挑戰最佳男歌手寶座。（網絡圖片）

《凡人不懂愛》在劇中播放的頻率不算是最高，不過卻是讓人最揪心的一首插曲，因為幾乎播放此曲，劇情也是將近生離死別，連歌詞亦唱到「才明白愛情 超出生與死」，又教人怎樣不為之動容。劇集中，分別身為降魔人的萊斯未能與羅剎豪仔一起，結局更是陰陽相隔，令歌曲更顯悲涼。但原來《凡人不懂愛》的原裝MV中，結局同樣教人神傷。

+ 2

星夢為《凡人不懂愛》拍攝的MV當中，故事顯得「貼地」許多，畢竟去掉了很多神神怪怪的設定，故事承接著胡鴻鈞《遙不可及》的MV，述說一對遠距離戀愛的情侶，分隔台港兩地，每日只能靠視像通話見面。身在台灣的女主角梁凱晴（Nina）一直過著獨立自主的生活，每日唯一得到慰藉的時間，就是與胡鴻鈞在視像中見面，不過由於胡鴻鈞工作太忙，卻沒花多少時間關心Nina。這時候，Nina身旁就出現了一位剛搬來附近的暖男，與胡鴻鈞關係漸漸疏離的同時，Nina與台灣暖男卻越走越近，不過基於對胡鴻鈞死心塌地，Nina還是拒絕了暖男。MV結局鏡頭卻突轉成兇案現場，場地設定在Nina的家中，不過到底NIna的死亡是因為自殺，還是台灣暖男因愛成恨的兇殺案，結局則沒有交代，全憑觀眾自己想像。不論是劇集還是MV當中，《凡人不懂愛》的命題也離不開生離死別，但仍有一些劇迷認為，如果歌曲能推出一個以豪仔和萊斯為主角的MV則更完美。