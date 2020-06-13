許志安落實上ViuTV唱正東時期作品　知情人士透露獨唱合唱各一首

去年因「安心事件」影響，形象一落千丈的許志安至今停工14個月。而一年當中，許志安亦相當低調，鮮有在傳媒面前現身，上一次幾乎要數到去年Sammi鄭秀文演唱會舉行時，許志安現身紅館閘口，沒有多作停留。今日有報導指他有意在ViuTV節目《Chill Club》做嘉賓復出唱歌，有消息指他的好友Joey Tang鄧建明覺得《Chill Club》很適合安仔發揮，故此希望幫他在幕前試水溫鋪路復出，不過Joey Tang今日已向傳媒否認為安仔牽線。

自去年被傳媒大爆出軌，許志安一年多以來也非常低調，更停工足足14個月。（許志安Facebook圖片）

而「01眾樂迷」亦分別向《Chill Club》監製葉子文及主持駱振偉查詢，不過未獲葉子文回覆，而駱振偉則表示：「我完全收唔到風啊，因為黎緊連續拍三日，我都唔洗同嘉賓合唱嘅，所以都無再特別追問過製作組啦。」

作為《Chill Club》主持之一，駱振偉不時也會在節目中獻唱，又與嘉賓合唱。（駱振偉Facebook圖片）

不過有知情人士向「01眾樂迷」透露，許志安的確已落實將於《Chill Club》上亮相，由於今年是「寶麗金50週年」，曾簽約正東唱片的安仔，其實也是寶麗金旗下附屬藝人。故些有關單位希望邀請安仔在節目上獻唱廣東樂壇的經典金曲，據知暫時安仔會在節目中獨唱及合唱各一首歌，而《爛泥》也是正東時期的當紅歌曲，不知道安仔是否會再於舞台上演繹？而知情人仕更透露安仔將會舉行記者會交待過去一年的近況。

曾簽約正東唱片，其實也是寶麗金的附屬唱片公司。故此今年「寶麗金50週年」，有關單位有意邀請安仔重唱當年經典作品。而《爛泥》也是正東時期的當紅歌曲，不知道安仔是否會再於舞台上演繹？（網絡圖片）

重溫許志安正東時期推出過的唱片