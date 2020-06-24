【眾故事】林師傑花光積蓄做高水準歌曲　苦等幾年一首都見唔到街

林師傑近日離巢服務多年的TVB，與星夢娛樂的唱片合約也正式完結，並準備轉投ViuTV。入行將近十一年，由參加第一屆《超級巨聲》開始亮相幕前，一直以來林師傑在TVB得到的機會不算比人多，直至2014年因《愛回家》木偶哥一角而開始為人熟悉，可惜一直希望做好音樂的他，卻遲遲未能讓樂迷真正了解他的音樂世界，十年來一直躲在錄音室裡創作音樂，就連公開發表也沒有機會。記者有幸私下聽過他的多首作品，其實比當年推出的星夢作品豐富得多，甚至形容他為星夢的「隱世歌王」也不為過。

話雖如此，林師傑一直也非常感激在TVB得到的機遇：「因為曾笑著說、曾喊著說呢幾隻字，觀眾先記得林師傑係唱歌，甚至早幾年做TVB8主持、《愛回家》有感情線、《勁歌金曲》主持，都係因為《小木偶的話》呢首歌。」

憶起當年參加《超級巨聲》後，林師傑急不及待就想使出渾身解數放上舞台、推出屬於自己的快歌，這時候監製葉肇中以及當年TVB的音樂總監鄧智偉阻止了他：「佢哋同我講，我鐘意快歌冇問題，但有冇諗過到底TVB劇有幾多套用得著呢啲快歌？做快歌即係拍MV、出騷都要有舞蹈員，作為一個新人，點解要放咁多資源落我身上？」最後葉肇中和鄧智偉送了一整套做音樂的軟件及硬件給林師傑，開始了他的創作生涯，至今林師傑對他們仍然是滿懷感恩。

2009年參加第一屆《超級巨聲》，或許因當時形象較叛逆，令林師傑未有機會好好發揮，直至他遇上葉肇中、鄧智偉、宋沛言等音樂路上的伙伴，才漸漸走上創作路。（許朝暉攝）

後來，《愛回家》木偶哥的熱潮來得快也走得快，林師傑掉進人生中的一個低谷，劇集沒有太多戲份，歌曲一年也未必出到一首，只靠僅餘下來的主持工作維生：「不時都有人走埋嚟問我點解唔出歌，幾乎每日都要答一次，而喺面對呢個問題嘅一年前，其實我已經知道自己唔會有好多歌出。」畢竟當年林師傑被緋聞影響下，形象一落千丈，公司決定要把他「過冷河」，機會自然就給了其他藝人。

在木偶哥一角上位後，其實林師傑有好幾年時間也被公司冷待，曾經為女版《到此一遊》拍MV，扮演完全見唔見樣的怪獸，當中心酸旁人難以明白。不過他亦相當感激在TVB遇到的機會，讓他能儲錢做自己歌。 （影片擷圖）

之後幾年，林師傑用自己工作儲下來的錢用來做屬於自己的歌，不過由於公司政策關係，最後也未能推出：「星夢首首歌都2、3百萬點擊，你點同佢拗？又或者你點同客戶解釋嗰2、3百萬係冇用？」於是做好的作品也只好放在電腦硬碟裡，而那些未能面世的歌曲，卻有著現今廣東樂壇缺乏的元素，甚至放上國際舞台也絲毫不失禮，其中一首《So in Love》，他決定用作自己婚禮上送給太太歐陽巧瑩的主題曲。直至今年，林師傑下定決心要將作品面世：「以前朋友問我點解唔出歌，我都可以答公司政策唔畀出，佢哋都會話懷才不遇冇辦法啦。但今年我開始思考，如果將來我嘅小朋友見到我喺屋企玩音樂玩得好開心，但上網搵唔到我嘅歌，我諗我會好慚愧，唔知點面對佢哋。」就是一個簡單的動機，讓他開始認真思考，其實所有事情也是自己能掌握的，創作了的作品，即使沒有大力宣傳，也可以發布在網絡上，總比什麼也不做來得好。