MIRROR新歌《IGNITED》MV被指唔公平　姜濤親解原因為花姐護航

MIRROR早前推出新歌《IGNITED》，日前同步在網上發佈「Too Hot To Handle Version」跳舞版影片，更由經理人花姐為MV擔任導演，挑戰一鏡到尾，最後6 take便完成拍攝工作。如此輕鬆便過關，除了MIRROR成員努力練舞外，不少網民表示今次的MV分配不平均，大多數鏡頭也落在姜濤、Ian陳卓賢、Anson Kong江𤒹生及Anson Lo盧瀚霆身上，以12人組成的MIRROR來說，的確予人偏心的感覺，難怪不少樂迷也將矛頭直指花姐：「講真我以為自己聽緊小組歌。」

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MIRROR成員之一姜濤出席ViuTV劇集《太平紋身店》外景拍攝時，接受「01眾樂迷」訪問，他表示：「其實我哋今次出歌嘅策略係咁，大家而家見到嘅Dance Version係Cut走咗好多人唱歌嘅部份，完整版嘅段落會比較平均。而今次因為比較著重喺跳舞部份，所以大家唔洗太緊張，可能好多人誤會以為今次已經係正式嘅版本，之後會出一個我覺得更加好睇嘅版本。」

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問到姜濤會否留意網絡上的負評，還是交由經理人花姐收集意見，他則表示：「我成日都睇呢啲負評，因為我哋作為藝人係唔可以拒絕呢啲負評，如果我哋真係有問題嘅，我都希望以後做好啲。始終我哋每個人都好新，好多問題未必識得處理，唯有睇多啲負評，睇下大家有咩建議。」