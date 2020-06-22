親手將張國榮由華星挖角到新藝寶　陳少寶：哥哥呢個決定好大膽

香港樂壇全盛時期除了站在鎂光燈前的歌手明星外，其實有不少幕後推手一直在鏡頭背後默默帶動粵語流行曲的歷史進程。陳少寶，正是在香港樂壇中擔任這樣一個角色，早於70年代以DJ身份入行，由港台再到商台再到新城，香港當時最主流的媒體他幾乎都做過。及後他再轉投唱片行業，擔任新藝寶唱片高層，更一手發掘了王菲、Beyond、張敬軒等歌手，亦曾擔任哥哥張國榮的經理人，香港樂壇最光輝的年代，也是在他眼皮底下逐步演化。

陳少寶70年代入行做DJ，由音樂節目開始做起，幾乎整個人生也跟唱片結緣，更一度任職唱片公司高層，為香港樂壇培育了不少巨星。（葉志明攝）

身為商台六啤半成員之一，入行初期他已經有一個叫「唱片蟲」的稱呼，之後過檔新城，音樂圈幾乎每個人皆以「Dr. Music」來稱呼陳少寶。無他，全因陳少寶熟悉全球的音樂產業，你跟他聊Motown的故事，他能一字不漏地講出箇中歷史，連他自己也自豪道：「我條命生出嚟就係做音樂。」最初由知名樂評人左永然提攜入行，當年做電台播歌特別單純：「年輕嘅時候我都好反叛，流行榜嘅歌我就當然留畀其他人播，我就要播自己鐘意嘅歌。」這裡正正道出一個大家可能不知道的事實，在電台播歌，其實是有歌單的，所謂的流行榜排行正是依據電台當時打歌的歌單而訂，當然每間電台也有它訂立歌單的準則，當中亦牽涉了與唱片公司的關係，故此DJ播歌，並不是完全自由。

入行初期，陳少寶有一個稱號叫「唱片蟲」，皆因他熟知歐西流行曲的歷史進程，及後更被行內人稱為「Dr. Music」。（葉志明攝）

加上後來香港樂壇百花齊放，歌手偶像之間的爭鬥，就連做DJ也要自己留神。打個比喻，當年張國榮、譚詠麟鬥個火紅火綠，粉絲也會計著DJ有沒有偏心，稍一不慎就招來投訴。陳少寶坦言當年在商台工作時，也會受到流行榜的制肘：「喺商台唔多唔少都要播流行榜嘅歌，不過台長俞琤對我好好，佢標榜話就算陳少寶播流行曲，都係播特別啲嘅流行曲，唔一定係Top 10，針對我嘅形象畀我發揮，所以我算係好幸福。咁多年嚟我做節目，從來冇人會話我聽個playlist要播咩。」反之，陳少寶透露，在六啤半出現前，其實電台沒有所謂playlist，這項指標其實是六啤半在電台界開創，而他正是當時負責整合playlist的成員之一，他笑言：「大家可以想像到當年嘅撕殺場面有幾精采，行到入房大家聽你話畀佢聽要播咩歌，但大家都有各自心水攞出嚟討論。」

少寶哥表示，其實電台的Playlist文化，是由商台六啤半開創，而他更是當年有份選擇Playlist的其中一人，想起以前在電台與其他同事因選曲吵得面紅耳熱的精采日子，他也禁不住會心微笑。（葉志明攝）

電台工作以外，陳少寶的職業生涯中，更大成就必定要數到他在唱片公司擔任高層的日子，將張國榮挖角到新藝寶唱片正是其中之一。他回想：「當年張國榮由華星轉過嚟新藝寶係一件好大膽嘅事，因為當時新藝寶係一間細公司，而華星正正係令佢紅嘅公司。當時佢做呢個決定，係因為佢有佢嘅音樂理想，張國榮知道自己如果繼續喺華星，公司只會比差唔多嘅歌佢唱，於是佢覺得係時候換一個新環境，最後決定嚟到新藝寶。」陳少寶又透露，當年哥哥願意轉會有幾個因素，第一是因為他拍了新藝城的電影《英雄本色》，帶領他在電影上有更好發展，而新藝寶正是新藝城旗下的唱片公司；第二是因為陳少寶當年仍在電台做DJ時，曾多次接觸哥哥，哥哥也知道陳少寶對音樂有所追求，結果一拍即合，初次合作便做了一首《無心睡眠》，至今仍然經典。

雖然現在已回歸DJ生涯，但陳少寶亦曾發掘了不少巨星，就如Beyond、王菲、張敬軒等，更擔任過張國榮的經理人。（葉志明攝）

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不過或許大家未必留意到，陳少寶回歸電台行業以來，鮮有在節目中播放張國榮的音樂作品，即使現時在香港電台主持星期日凌晨節目《Sunday任我行》，播放的歌曲也是以英文為主，對此他有兩個解釋：「第一，有好多人播中文歌，我覺得自己冇必要做相類似嘅事情；第二，其實我做過唱片行業，對好多歌手都有好多唔同嘅感覺，如果要我播張國榮嘅歌，我諗大家未必明白，我唔係多愁善感，但呢件事對我嚟講的確唔過癮，因為我好自然會諗起當年同佢做歌嘅情景，甚至乎每首歌同佢拗頸點去做。」陳少寶坦白，自己並不是一個喜歡懷舊的人，即使現時在電台擔任音樂節目，也會偏向選擇經典作品的重製版播放。