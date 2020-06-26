ERROR《我們很帥》拍MV兩萬蚊搞掂？　導演Mike：喺鴨寮街買道具

MIRROR很紅，ERROR很窮？

由花姐（黃慧君）執導的MIRROR新歌MV《IGNITED ─ Too Hot To Handle Version》首播一星期後，「兄弟組合」ERROR於4月初派台的單曲《我們很帥》MV亦終於上架，不過前者可以夠錢拍兩個版本（另一版本為稍後推出的Funky Version），後者竟然窮得要靠賣Tee籌募製作資金，難怪早前一度引起網民討論，指此舉似是噱頭多於事實，孰真孰假，相信要當事人才知道了。

整個MV雖然長達6分半鐘，不過前分半鐘其實「ERROR四子」── 肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、Poki（吳保錡）和193（郭嘉駿）的對話環節。由《花姐ERROR遊》系列及《美女郊遊遊》的資料撰稿麥可暉創作劇本，第一位說話的是阿Dee，他知道終於可以拍MV了，表現興奮，不過193隨即潑冷水：「誒，講明先，『眾籌拍MV』咁高明嘅Idea呢，係由阿DeeGor一個人諗出嚟嘅啫，與其他人絕對無關！」

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兩萬蚊筆直唔夠使 製作團隊要「嘔凸」

肥仔聽罷當堂舉手為阿Dee護航：「三爺，我唔准你斤斤計較！」Poki不表認同：「要斤斤計較呀，$404一件（TEE），賣出X件，扣除成本Y，共得二萬幾蚊！」然後畫面大方顯示錢花在何處。租場已經用了1.4萬元，置景亦要花9,500元，埋單計數，製作團隊尚要「嘔凸」3,500元，難怪肥仔好奇問：「呢隻MV搵咗咁多人嚟開工，得兩萬蚊點找尾數呀？」所以193指出，「今次拍MV嘅形式，將會係工作人員冇糧出嘅怒氣，同埋美感之間拎番個平衡。」

千呼萬喚，ERROR的《我們很帥》MV，六月中終於在烈日當空下完成拍攝，周四（25/6）晚上首播後反應不俗，於上架後23小時，已在YouTube累積超過3.5萬點擊，圖中左邊戴帽者就是導演「格仔Mike」劉諾衡。（受訪者提供）

《我們不帥》MV播出前，ERROR四子率先以乾淨造型登場，當中肥仔一身Bra Top加三角內褲扮相犧牲最大，相當爆笑。（《我們不帥》ＭV截圖）

保錡指出早前舉行的賣Tee眾籌，就算全部售罄，扣除成本後，實際只能夠籌到2萬元左右，到底2萬蚊是否真的能夠拍攝MV？（《我們不帥》ＭV截圖）

MV大方公開製作預算，賣Tee眾籌得來的2萬元，也無法完全支付場地租金和置景費用。（《我們不帥》ＭV截圖）

MV拍攝團隊其實是《美女郊遊遊》班底，包括「格仔導演」Mike、資料撰稿麥可暉（長髮者）、「Angel L」Alfred等等，據知他們今次沒有收取薪酬下參與製作。（《我們不帥》ＭV截圖）

導演「格仔Mike」：ERROR四個Deserve more！

兩萬蚊拍MV，真係搞得掂？導演「格仔Mike」劉諾衡透露，成本細項其實已在畫面顯示出來，租用觀塘某工廈天台，一天費用便要1.4萬元，至於白色佈景為何要9,500元？Mike解釋因為那是連同安裝和拆除的費用，他指出兩萬蚊不是實際的製作預算，「終極成本」盛惠多少不能公開，不過承認有贊助，「藍妹嗰邊有畀少少，但唔方便透露幾多。」至於12人製作團隊，包括導演自己都是「拍心口」義務參與製作。據觀賞過此MV的業界人士指，這個製作規模，未計工資，大概需要4萬元左右。

除此以外，整個MV的花費項目不多，包括購買食用色素製作七彩水彈，還有那部80年代「焚機專用」的「大牛龜」卡式機，算是全場最貴道具，價值700元，「格仔Mike」謂：「係喺『道具天堂』鴨記（深水埗鴨寮街）買嘅，不過要$700，係貴嘅，佢好似係可以播，但要嚿電，不過嚿電就唔喺部機度，咁其實應該係播唔到。」

談到今次MV拍攝，形式上向經典政府廣告「唔通連個天都唔鍾意我」致敬，其餘部份都是原創，「格仔Mike」直言實驗性質居多，好像亂來，其實有話想說，「好多嘢都係博一博，試多啲先有新嘢出嚟，不過都有嘢想表達，除咗話娛樂圈係個大染缸之外，亦都有少少想話ERROR四個Deserve more（值得擁有更多）咁囉。」

曾參加《全民造星II》的Rain P（方震揚）是MV的副導演，也要粉墨登場。（《我們不帥》ＭV截圖）

這座昔日用來「焚機」的「大牛龜」卡式機購自深水埗鴨寮街，價值$700，是最貴一件道具，導演Mike說：「佢好似係可以播，但要嚿電，不過嚿電就唔喺部機度，咁其實應該係播唔到。」（《我們不帥》ＭV截圖）

這一幕肥仔遭花盆擲頭相當逼真，但導演Mike說其實是以聲效代替重量。「呢盆花係特別道具，其實唔重，不過點樣整出嚟就係商業秘密。」（《我們不帥》ＭV截圖）

《我們不帥》選址在觀塘某座工廈的天台拍攝。（《我們不帥》ＭV截圖）

這一幕擺明車馬是植入式廣告，事實上這個啤酒品牌亦有贊助《我們很帥》的MV拍攝部份製作預算。（《我們不帥》ＭV截圖）

「格仔Mike」本身是兩輯《花姐ERROR遊》和《美女郊遊遊》的導演，今次為ERROR操刀拍攝MV，更有一秒「大頭Shot」和一句對白，他手執一支啤酒說：「我哋絕對唔係賣廣告！」但實情是，那些啤酒都是植入商品。（《我們不帥》ＭV截圖）

「娛樂圈真係一個大染缸」是MV其中一個訊息，導演Mike透露：「同埋都有少少想講ERROR佢哋Deserve more咁囉！」（《我們不帥》ＭV截圖）

最後一幕，出現「格仔Mike」經常在《美女郊遊遊》使出的Signature航拍鏡頭。（《我們很帥》MV截圖）

點擊下列圖輯，逐格欣賞《我們很帥》的MV細節：