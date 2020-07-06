樂壇核數師｜周杰倫方大同新作先後上榜　《Mojito》未必係冠軍？

踏入2020下半年，大部分將焦點繼續放在莫文蔚《呼吸有害》，這首本周「903專業推介」及「勁爆本地榜」冠軍歌，已經先後拿下四個樂壇排行榜冠軍，而在「勁歌金榜」亦繼續穩步上揚。 而另一焦點則放在周杰倫推出專輯前最後一首單曲《Mojito》，除「勁歌金榜」外，這首華語樂壇天王的新歌已經相繼空降各大樂壇龍虎榜。究竟它最後能否如上年《說好不哭》一樣，於香港樂壇同樣取得好成績？

周杰倫新單曲《Mojito》空降香港樂壇流行榜。（周杰倫Facebook圖片）

2015年後作品在港反應未如理想

不少樂迷第一時間會將《Mojito》與《說好不哭》作對比，對前者在香港地區的表現感到樂觀。不過，《說好不哭》其實是周杰倫與五月天主音阿信合唱的曲目，論陣容已經相當亮眼，質素自然有一定保證。而今次《Mojito》就是周杰倫獨唱曲目，本周空降「903專業推介」及「勁爆本地榜」第12位，以新歌而言屬相當不錯的成績，在「Chill Club推介榜」則連升5級至第4位，但在「中文歌曲龍虎榜」則從兩星期前最高第9位，下跌至今個星期第16位。

再看近年周杰倫在香港相對流行的作品，2018年《等你下課》只得「903專業推介」第13位，2016年《告白氣球》只得「中文歌曲龍虎榜」第13位，與張惠妹合唱的「不該」更是從未上榜。客觀數據反映，華語作品即使受電台及電視台節目主持所愛，但在顧及廣東市場及聽眾下，其在主流媒體的曝光率亦可能有限制。

+ 7 + 6 + 5

方大同派台成績與新歌宣傳不足有關

如果要衡量華語歌在香港音樂流行榜的成績，亦可參考最近推出新專輯《宅這》的方大同。今年在家製作大碟，並緊接將三首新歌《Favourite Stuff》、《麵麵》及《頭髮有點長》派台，今個星期《麵麵》則於「勁爆本地榜」登上第13位。不過，前一首派台歌《Favourite Stuff》亦只在「903專業推介」第6位，在其他流行榜都未能上榜。

方大同初出道時其實是華納唱片旗下歌手，在得到足夠宣傳下，歌曲派台成績固然理想。而他在2016年轉為獨立歌手，宣傳力度比以往難免失色不少，在歌曲播放機會較小下，在排行榜的成績自然未如理想。雖說如此，但華語歌在廣東歌流行榜的確較難有發揮。究竟周杰倫的《Mojito》能在各大排行榜能走到多遠，就讓我們拭目以待。

+ 4 + 3 + 2

點擊大圖睇2020年第27周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁歌金榜」Top10：