米津玄師新歌《感電》MV刷新《Lemon》紀錄　兩小時內破100萬點擊

新冠肺炎疫情肆虐日本，春季日劇統統延播，由野木亞紀子編劇、星野源和綾野剛聯合主演的TBS劇集《MIU404》（港譯：《機動搜查隊404》），原定4月10日首播，結果延後至6月26日播出。雖然劇情起初頗為大路，講述心思縝密、觀察力強的志摩一未（星野源飾）在「第4機動搜查隊」遇上「騎呢」鹵莽、無視規矩的新拍檔伊吹藍（綾野剛飾），水準平穩未見驚喜，不過「野木出品」素有口碑，播出後頭兩集收視皆「破雙」，分別錄得13.1%和11.5%的高收視，而上周五（10/7）播出的第三集，更邀得菅田將暉客串，令人相當驚喜，估計會帶動收視上揚。

野木亞紀子編劇的TBS劇集《MIU404》6月底首播，由星野源和綾野剛共同主演。（twitter）

今次《MIU404》可說是野木的「老拍檔Re-U」，星野源是《逃避雖可恥但有用》（港譯：《僱傭妻子》／2010）的男主角，綾野剛則在7年前已參演野木編劇的《飛翔公關室》（空飛ぶ広報室），而日本音樂才子米津玄師，繼《不自然死因研究所》（Unnatural／2018）之後，再次為野木的劇集創作主題曲，而且甫推出即大受歡迎。新歌《感電》的MV日前出爐，於晚上11時上架，只花了110分鐘便打破100萬點擊，成為他最快破百萬的單曲，點擊數字更因為同一時間有太多人觀看而暫停迎新，截至周日（12/7）晚上10時，MV點擊已累積至超過656萬次，相當強勁。

《感電》MV玩味十足，米津玄師更在半空漂浮。（twitter）

豐島園百年旋轉木馬成熱話

翻查資料，米津玄師為《不自然死因研究所》創作的主題曲《Lemon》，2018伴3月MV推出時，需要花上13小時才破百萬點擊大關，同年10月推出的第9首單曲《Flamingo》，則在MV上架後3小時衝破百萬。今次《感電》由曾經拍攝寶礦力廣告、當今討論度最高的日本新銳攝影師奧山由之執導，配合歌曲旋律，以坐在私家車上的米津玄師主視角出發，不停穿越迷幻境界，這一瞬在停車場裏一邊唱歌一邊擺動身體，下一秒便身處遊樂場與一班由頭包到落腳的「錫紙Dancers」跳舞，更試過浮在半空，加上搖曳而迷濛的畫面，玩味十足。

由於MV實在太多人看，連帶外景拍攝場地、位於東京的主題公園、有94年歷史的「豐島園」也成為網民話題，事關畫面上出現的旋轉木馬Carousel "El Dorado"已有超過110年歷史，但公園將於8月31日結業，之後如果洽談成功，或會由經華納影業改裝成「哈利波特」主題公園，相信因為這首MV，會有大批米津的粉絲朝聖。《感電》收錄在新大碟《STRAY SHEEP》，並於8月5日推出。

由於MV實在太多人看，連帶外景拍攝場地、位於東京的主題公園、有94年歷史的「豐島園」也成為網民話題。（twitter）

《感電》收錄在新大碟《STRAY SHEEP》，並於8月5日推出。（twitter）

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