樂壇核數師｜6首新歌突襲新城　陳凱詠首奪Chill Club推介榜冠軍

每周香港樂壇排行榜幾乎都有新歌上榜，當中大部分歌曲都會先位居下游，只有一些大熱作品才有機會在第一個星期就打入前10位置。在2020年第28周，各大電台龍虎榜就能看到全新上榜歌帶來的不同衝擊：「903專業推介」及「中文歌曲龍虎榜」都有新歌打入前10，而「勁爆本地榜」就因單周有6首新歌同時上榜，20個位置幾乎大執位。

《百毒不侵》比《巴士光年》更勝一籌？

RubberBand《百毒不侵》及吳林峰《巴士光年》均先後打入「903專業推介」及「中文歌曲龍虎榜」，其中《百毒不侵》空降「中文歌曲龍虎榜」第6位，在「903專業推介」從上週第18位躍升至第8位。而《巴士光年》則初登「903專業推介」第7位，但在「中文歌曲龍虎榜」卻在上周第17位稍微下跌至第20位。以目前走勢而言，《百毒不侵》的成績比《巴士光年》來得出色，但要留意，吳林峰是2019年新人，跟Rubberband的知名度相差太遠，如今《巴士光年》能夠登上「903專業推介」第7位，對他而言絕對是佳績。

吳林峰以巴士為靈感創作《巴士光年》，今個星期空降「903專業推介」第7位。（《巴士光年》MV截圖）

事實上，為何《百毒不侵》目前比《巴士光年》較受歡迎？當然跟時局有關，因為當今新冠肺炎疫情再有新一輪爆發，而《巴士光年》以巴士作靈感，可謂相當「貼市」，吳林峰希望透過歌曲讓樂迷放鬆心靈，在疫情下苦中作樂；而前者看似祝聽眾百毒不侵，歌詞卻提醒樂迷病毒無處不在，形成一種反差感。相比之下，《百毒不侵》更貼近現今社會議題，亦成為不少DJ喜愛的作品。

《百毒不侵》除空降「中文歌曲龍虎榜」第6位，更在「903專業推介」升至第8位。（《百毒不侵》MV截圖）

6首「勁爆」新歌位居中下游 《天生二品》升幅最誇張

至於「勁爆本地榜」方面，今個星期一共有6首全新上榜歌，全部都位居中、下游位置，因此前十位置除薛凱琪《南昌街王子》及黃妍《牆身有裂》互換排名外，其餘前10名歌曲都比上周上升至少5級，當中陳凱詠《天生二品》升幅更是誇張，首次奪冠，成為本周「Chill Club推介榜」冠軍歌，而在「勁爆本地榜」，這首歌亦從上周僅僅第18名連升12級至第6位。

《天生二品》除在「勁爆本地榜」連升12級，更成為「Chill Club推介榜」冠軍歌。（《天生二品》MV截圖）

另一首要留意的是周杰倫《Mojito》，雖然它已經從「903專業推介」落榜（最高排名第12位），但至今仍在「勁爆本地榜」、「中文歌曲龍虎榜」及「Chill Club推介榜」位居前5名，其中在「中文歌曲龍虎榜」更從上周第16位爆升14級至第4位。若純粹而升幅來說，《Mojito》遠遠比《天生二品》優勝。

《Mojito》在「中文歌曲龍虎榜」躍升14級，在近期是相當少見的現象。（資料圖片）

點擊大圖睇2020年第27周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁歌金榜」Top10：