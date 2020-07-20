5首廣東歌獨唱變合唱仲吸引　陳柏宇同呢位台灣天后合唱有驚喜！

其實樂壇上有不少合唱歌亦有獨唱版，只是在演唱組合較受歡迎下，這些獨唱版作品亦不如合唱版為人熟悉。以下5首廣東歌皆分別推出獨唱版及合唱版，樂迷又喜歡哪一個版本？

《目黑》

周國賢在出道初期為華納旗下新人，2004年的《目黑》在各大電台樂壇流行榜均取得好成績。同年，薛凱琪憑《奇洛李維斯回信》火速冒氣，二人合唱的版本亦受到樂迷追捧。即使在16年後，《目黑》的獨唱及合唱版都是不少樂迷歌單必備的曲目。

《好心好報》

方力申（小方）、鄧麗欣（Stephy）絕對稱得上是近代經典合唱組合之一，其實如《好心好報》、《好好戀愛》、《十分·愛》等知名合唱歌，都是出自二人各自演繹的獨唱版本。雖然在眾多樂迷心中，小方、Stephy缺一不可，但隨著2016年二人分手，要聽他們現場合唱幾乎是不可能。

《我的回憶不是我的》

說起這首合唱歌，幾乎所有樂迷都會想起泳兒、海鳴威這對經典組合，不過這首歌本來其實是後者的獨唱歌。泳兒亦曾指：「當時收到隻歌嗰時，我係麻麻哋想唱，因為成件事太急，對件事好冇信心。不過我冇諗到隻歌出咗之後會變成自己其中一首代表作，亦都好多謝海鳴威share咗半隻歌俾我。」

+ 3 + 2

《雙子情歌》

唱作人羅力威在2012年推出《雙子情歌》，特意邀請同為雙子座的師姐容祖兒合作，歌曲一推出即獲好評。其實在合唱版推出之前，羅力威已率先推出獨唱版。羅力威為演繹雙子座象徵的雙重性格，在創作獨唱版時已經以合唱方式編排，更在主唱寫上「Featuring LLV」，讓樂迷紛紛以為是男生合唱版。

《理智與感情》

這首陳柏宇收錄在2008年專輯《Change》的作品，反應相比同碟內《I Miss You》及《你來自那顆星》相對遜色。不過合唱版與台灣「可愛教主」楊丞琳合唱，不少樂迷都對後者挑戰廣東歌大感驚訝，亦認為她的廣東話比大部分女生端正。