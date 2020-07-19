施匡翹與蔣嘉瑩翻唱《殭屍II》主題曲　網民彈爆：冇晒原來意境

施匡翹（Zaina）昨日（18/7）不幸確診新冠肺炎，成為首位確診的香港歌手。她在上年加入樂壇，至今推出兩首單曲《初心》及《耳仔軟》，不過要數最為樂迷熟悉的作品，應該是出道初期與同門師姐蔣嘉瑩（Vivian）合唱，經全新編曲的亞視經典劇集主題曲《假如真的再有約會》。

Vivian和Zaina曾翻唱2000年《我和殭屍有個約會II》主題曲《假如真的再有約會》。（網上圖片）

《假如真的再有約會》不但是2000年亞視劇集《我和殭屍有個約會II》主題曲，更是Vivian的成名作，不過同年卻因家人反對而退出娛樂圈。19年後她獲唱片公司臻世娛樂力邀出山，並與剛剛出道的Zaina再度翻唱此曲。

在張家誠重新編曲下，為經典旋律加上一點清新風格。雖然Zaina憑這次合作得到部分樂迷注意，但網民認為原作更勝一籌，代表著一代人的回憶，但新版變成合唱時卻沒有和音，新的編曲更失去原來悲傷的意境，有樂迷更留言指：「成首比蔣嘉瑩唱返就完美。」、「呢個版太嘈，编曲太炫技啦，冇咗原版傷感feel，都係舊版好听好多。」

事實上，這首MV推出已經10個月，但至今累積點擊率只有20萬，實在不算理想，而施匡翹雖然是去年出道的新人，然而昨天報道出現後，很多網民坦言不認識她，證明其經理人公司有需要重新思考推廣策略。

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