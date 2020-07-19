吳青峰兩度發長文　否認蘇打綠改名：「魚丁糸」是一個分身

台灣樂隊蘇打綠據指因與前老闆鬧翻，而原名已被前老闆註冊版權的關係，早前決定解散後改名成為「魚丁糸」重新合組。不過，樂隊主音吳青峰近日在社交網站兩度發長文，澄清蘇打綠並非改名，指「魚丁糸」是樂隊的分身，更形容兩者為青梅竹馬。

早前蘇打綠指以「魚丁糸」繼續發展，但主音吳青峰否認蘇打綠改名。（魚丁糸Instagram圖片）

吳青峰笑指「魚丁糸」熬了十五年才出道，但其實「魚丁糸」只是代表著蘇打綠任性一面，以往在推出試聽碟及部分演出都會以「魚丁糸」名義出現。與3年前開始以個人名義發展意一樣，「魚丁糸」及蘇打綠的作品會被樂迷拿來比較，他以自己經驗「警告」：「打綠出每一張專輯，因為都跟上一張專輯風格有差異，每一張都飽受批評，老是說『你變了你變了』的人，只是因為他們自己無法往前而已。但久而久之呢，也就習慣並無視了。現在魚丁糸還沒發聲，想必已經有一堆『正義之士』拿好蘇打綠的布袋要蓋在你們頭上，你們等著吧！」

過往蘇打綠曾以「魚丁糸」名義推出試聽專輯。（吳青峰Instagram圖片）

「魚丁糸」將以「浮萍」稱呼歌迷，面對支持者指「不當浮萍只當打粉」，青峰直言樂迷不應再作比較：「有可以喜歡打綠的浮萍，也可以有喜歡魚丁糸的打粉，可以當打粉不當浮萍，可以當浮萍不當打粉，也可以又是打粉又是浮萍，哪有人逼你。不要看那麼嚴肅啦，這就跟推出新遊戲一樣，有人瘋動物森友會，就會有人嫌棄，但哪有人逼你玩？人生在世，時間都拿來計較，真的浪費。」