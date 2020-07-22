我們的音樂時代｜馮穎琪為麥浚龍寫歌備受肯定：啲人講嘢冇咁大聲

近期推出新歌《清酒之約》的馮穎琪（Vicky），近年以音樂人、音樂策劃及經理人3個身份活躍樂壇。最近她在J2音樂訪談節目《我們的音樂時代》與主持人許文軒（Edmond）談起和麥浚龍（Juno）合作的點滴，她透露當年因為創作《弱水三千》，因風格獨特而備受好評，更間接與旗下藝人鄧小巧結緣。

今集《我們的音樂時代》邀請Vicky（右）詳談創作心得，又與鄧小巧（中）分享二人相識及合作的點滴。（資料圖片）

《雌雄同體》證明Juno實力 曾被唱片公司看中另類曲風

Juno是其中一位與Vicky合作較多的歌手，前者在離開環球唱片後欲向非主流曲風發展，更大膽採用Vicky所作的《雌雄同體》（2005），最後在樂壇頒獎禮上取得佳績（包括讓Juno首次奪得叱咤樂壇流行榜頒獎典禮「叱咤十大第九位」），讓樂迷刮目相看。

Vicky坦言《雌》的創作風格，與早年她為鄭秀文創作的《放不低》或者陳慧琳的《最佳位置》等作品完全不同，的確較難吸引主流歌手採用：「個個都話唔相信佢，但係（我覺得）佢會去到No.1嘅。之後我覺得啲人講嘢係冇咁大聲（意指否定聲音比以往小），接受程度冇以前咁一面倒，咁對於我之後嘅創作有好大影響。」

另一首Juno代表作《弱水三千》（2009）同樣出自Vicky手筆，在樂壇同樣深受歡迎。如此另類的曲風亦吸引其他唱片公司向Vicky邀歌，更指明風格要與《弱水三千》相近。Vicky直認自己所寫的歌有點「不正常」，但音樂創作本該如此：「其實流行曲係有好多可能性，而未有人去發掘，我就想試呢啲嘢。」Vicky作曲時亦接受Juno挑戰，因而寫出如《借火》（2007）般演唱難度極高的作品，她指：「佢（Juno）喺第一個Live度真係唱到出嚟，但係事後我自己攞返嚟唱係唱唔返，因為要一口氣唱50幾個字。」

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與鄧小巧於音樂餐廳結緣 全靠《弱水三千》

Vicky於2010年和音樂人謝國維創立寰亞音樂旗下品牌音樂份子（Frenzi Music），並曾與其他創作人經營音樂餐廳「Backstage Live Restaurant（下稱Backstage）」，為音樂人提供表演場地。訪問當日同時邀請音樂份子旗下歌手鄧小巧，她在出道前已經知道Backstage的存在，亦深愛Vicky的作品，但在見面前從未不知道對方模樣。

小巧曾在朋友鼓勵下於Backstage台上翻唱《弱水三千》，但從未想過從此與Vicky結緣：「有個朋友識佢（Vicky），佢就喺Vicky面前問（我）：『你今晚唱《弱水三千》，你知唔知邊個寫㗎？』我梗係知啦，馮穎琪呀嘛，佢就話『呢個咪馮穎琪囉！』」

雖然二人皆希望嘗試更多元化的音樂，但一首《兩溝》（2018）卻令整個創作團隊幾乎不歡而散，小巧感激Vicky當時擔當團隊內調解的角色：「佢好好幫你分析你嘅狀態，將呢啲意見收集，再傳返畀每一個人聽，呢個部分係好重要嘅，如果唔係嗰次真係會打交。」Vicky直言《兩溝》幫助訓練團隊溝通：「你知道大家要爆（發脾氣）喇，但係點樣令大家唔爆出嚟，而件事又繼續work（推進）呢？因為你擺喺個心度，個問題始終都冇解決到。」