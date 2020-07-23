莫文蔚《呼吸有害》推終極版 MV　為受肺炎影響的演藝工作者籌款

莫文蔚（Karen）廣東歌《呼吸有害》反應熱烈，不但獲超過30個音樂單位主動翻唱，在樂壇流行榜上亦斬獲好成績。她在今晚（22/7）正式推出歌曲終極版MV，並宣布即將推出單曲限量卡式帶套裝，為受影響的演藝界工作者籌款。

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今次《呼吸有害》終極版MV以Live Version製作，並以2D 情境動畫呈現。由於新冠肺炎疫情繼續在全球蔓延，Karen決定動畫以居家隔離為主題，故事中的小女孩憶起在戶外享受新鮮空氣的美好時光，但因應防疫措施而需要安在家中，貓咪看見小主人鬱鬱寡歡希望能讓她重拾歡笑，用「貓步」彈出動聽旋律，與鄰居鋼琴家、愛唱歌的女人一同將象徵「愛」的音樂傳遞到每個人家裡。

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早前Karen參與多個線上慈善音樂會，為樂迷傳遞正能量。最近她更決定發行《呼吸有害》慈善限量CD SINGLE + CASSETTE套裝，扣除成本之後，收益將捐給受影響的演藝界工作者，共度時艱。雖然Karen還未能確定返回亞洲的時間，但Karen盼能早日歸來，在觀眾面前現場演繹《呼吸有害》。至於原訂2020年3月在紅館舉行的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》最後一站，主辦方指已再次申請檔期，希望可以順利在2021年為這個慶祝Karen出道25周年的世界巡演畫上完美句號。

Karen將推出《呼吸有害》慈善卡式帶套裝，並已再次申請紅館檔期，期望2021年能上演世界巡唱最後一站。 （資料圖片）

而Karen日前在社交平台放上和老公到意大利度假的美麗照片，有老公相伴，Karen在鏡頭前流露幸福笑容，寫著「每次去意大利都會勾起我很多美好回憶，能與心愛的人在仙境一般的Lake Como牽手共度時光，真的要好好珍惜。」她亦細心地提醒大家要照顧自己的健康，出門時記得戴口罩，勤洗手，希望樂迷身體健康。