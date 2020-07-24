【地產仔】Nowhere Boys唱主題曲揭蝸居苦況　愛犬比主人更幸福？

將於今晚（24/7）播出大結局的ViuTV劇集《地產仔》，故事圍繞香港樓價、住屋、土地問題，相當貼地，其中樂隊Nowhere Boys鍵琴手Fisher（簡豪銳）更有份客串，與MIRROR成員Stanley（邱士縉）有對手戲。原來《地產仔》主題曲《That's Why》正是由Nowhere Boys主唱，歌詞以蝸居生活出發，除論及都市人對上車的渴望，更透過MV刻畫「做狗好過做人」的悲慘人生。

Fisher客串飾演外賣仔。（Fisher Kan Instagram圖片）

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歌詞中一句「連做狗間屋都比我大」看似只是升斗市民誇大對自己蝸居的不滿，沒想到亦能形容Nowhere Boys在MV中的遭遇。

主音Van（陳維諾）在拍攝當日帶同愛犬Poochie參與，而他們特意在工廠大廈平台搭建一間100尺正方形木屋作場景。

從MV中可見木屋內裏平均分成5格，代表每位成員的居所，但Poochie卻可以一人獨佔正間木屋，Van解釋：「就因為呢句歌詞畀到導演靈感，想珍惜搵隻狗做到呢個對比，所以就搵嚟我嘅乖女Poochie客串演出。」

提到香港住屋問題，鼓手Nate則指：「我初初返香港嗰幾年，住嘅地方都大唔過呢間木屋幾多，所以好明白住喺度嘅感受。」