黃明志新歌《五百》細數創作辛酸史　成功邀「伍佰」拍MV圓夢？

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）最近推出新歌《五百》，除借歌細訴轉到台灣發展音樂的辛酸史外，更模仿台灣傳奇搖滾歌手伍佰的唱腔及編曲向對方致敬。他不但大方邀請前女友本本（江佑真）在MV中還原情史，更請到「伍佰」參與演出，真係「想見你」咁夢幻？

為還原創作故事，黃明志大方邀請前女友本本參與。（資料圖片）

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提到這首歌的唱腔和編曲都十分神似伍佰，黃明志解釋《五百》是向這位搖滾歌手致敬：「之前聽很多他的音樂伴隨着我開始做音樂的時期，那是一段很辛苦很煎熬的日子。至於唱腔，因為之前真的聽太多伍佰老師的歌了，他的唱腔非常獨特，很台味。不知不覺就讓人聽了很想去模仿。」

黃明志邀得「伍佰」參與MV演出，唯音樂上仍未有合作機會。（資料圖片）

MV中黃明志為生活打散工，三餐只吃泡麵，住在隔音不好的出租套房，常會因為在家錄音吵到鄰居，半夜三更和鄰居對罵，結果搬了好幾次家，最窮的時候更只剩台幣500元（相當於港幣約130元）。原來這些都是黃明志成名前的真實故事，他決定把這些經歷一一放進MV中：「這支MV就是在還原當初我的生活和故事，讓大家知道我都經歷了什麼……MV裡我住的套房還原度高達75%好厲害，連隔壁鄰居阿姨罵我的方式也超像的，拍攝時仿佛時空旅行了一樣……沒錯，當初我在台灣就是這樣轉大人的，雖然很辛苦但我很慶幸沒有放棄我的音樂夢。和大家共勉之。」

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《五百》 MV一直想找伍佰參與演出，可惜一直未能約到。「當初拍MV的時候，有想找伍佰老師來客串，但一直沒有邀約到，希望有一天能夠在台上跟他一起演唱這首歌。」