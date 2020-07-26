渡邊直美神還原大碼版《Rain On Me》　網民激讚：勁過Lady Gaga

日本重量級搞笑女星渡邊直美8年前開始模仿Lady Gaga，在電視節目和公開場合都獲得觀眾一致好評。今次她跟曾登上《全美一叮》的日本諧星Yuriyan Retriever（吉田有里）聯手拍攝搞笑版《Rain on me》，無論舞步、場景和造型都非常神似，更獲原唱Lady Gaga和Ariana Grande批准。

兩大天后合唱《Rain On Me》導致連日暴雨 竟遭愛爾蘭電台禁播

渡邊直美在ＭＶ中穿上桃紅色連身衣，學足Lady Gaga躺在街頭淋雨，不過搞笑版就將天上跌下來的刀變成日式丸子。渡邊直美跟Yuriyan在MV中大獻舞技，無論背景、服裝、髮型、舞步、牌位等，都還原得100%相似。MV由導演二宮大輔操刀，他曾為安室奈美惠、放浪兄弟、山下智久、濱崎步等巨星拍攝多個MV。

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另外，跟渡邊直美一同拍攝MV的Yuriyan Retriever亦大有來頭。Yuriyan大學畢業後即加入吉本綜合藝能學院，並以第一名優異成績畢業，出道至今短短幾年贏得多個搞笑藝人比賽大賞，同時為搞笑版AKB48吉本坂46成員之一。Yuriyan去年成功登上《全美一叮》，雖然沒有晉級，但成功獲得海外的知名度。

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Yuriyan打響名堂後，獲不同品牌的青睞，更有幸現身米蘭時裝周。儘管外界的評語好壞參半，但已成功讓她衝出日本邁向國際時尚圈。