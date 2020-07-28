Gin Lee新歌三部曲首章《幸福門》　MV彩蛋預告下集女主角誰屬

在現今的香港樂壇中，有不少歌手或唱片公司選擇以音樂企劃形式推出派台歌，豐富歌曲故事，例如麥浚龍和謝安琪自2018年起開始，長達三年的《the album》企劃、華納唱片在2018年底以海、陸、空包裝的《不消失戀愛連續》三部曲等。最近Gin Lee李幸倪開始製作個人第7張廣東專輯，並以最新派台歌《幸福門》展開「失格遊人」三部曲。

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「失格遊人」中，「失格」是有缺失的意思，「遊人」是漂泊者的意思，整個企劃分成3個故事，分別以1975年、80年代及2020年為背景，整個故事講述三個女人在不同年代，卻在同一間屋裏面對傷痛的經歷和遭遇。

其中由張蚊執導的《幸福門》MV，女主角翁秦懿（陳漢娜飾）是個下半身癱瘓的少女，劇中秦懿母親因空虛寂寞加上照顧女兒的壓力，經常帶不同男人回家共度春宵，女兒隔著牆壁偷聽，內心痛苦難堪。

偶然機會下，秦懿嘗試用都市傳說流傳的一種特殊方法，讓家中的「門」將自己送到一直想去的沙灘，不但幻想自己在陽光之下奔跑，更認識令她心動的男主角（胡卓希飾），從此沉溺於這種不真實的生活。不過回歸現實後，秦懿與母親的關係一直惡化，最後女主角更割脈自盡。

Gin Lee以《幸福門》展開「失格遊人」三部曲。（Gin Lee Facebook圖片）

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由於「失格遊人」整個故事發生在同一個居所，因此Gin Lee在拍攝《幸福門》MV的同時，亦要完成另外兩部曲的拍攝，合共花4日完成。而MV最後有舞台劇演員兼「劇后」韋羅莎吸煙的畫面，相信很大機會下一部曲由她擔正，至於Gin Lee則會親自扮演第三部曲的主角。