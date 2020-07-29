雷有輝曾為唐韋琪兒歌《夢中天使》和音　28年前經歷竟呈羅生門？

太極樂隊主音雷有輝（Patrick）今次以和音身份現身錄音室，為唐韋琪（Vikki）女徒弟張若希擔任新歌《17歲的畸歌》和音，其實28年前，Patrick已和Vikki合作。時為1992年，當年Vikki為經典卡通《長腿叔叔》演唱的主題曲《夢中天使》和音，28年後再合作，大家談起這段經歷時所憶述的畫面卻有著不同版本。

日本卡通《長腿叔叔》主題曲《夢中天使》由Vikki主唱，更邀得Patrick等人錄製和音。（網上圖片）

Vikki在寶麗金時期曾推出過同名大碟，當中《夢中天使》不但盛載著8、90後的童年回憶，堪稱一代經典兒歌。事隔多年，Vikki在因葵推薦下亦決定再與Patrick合作，她直言：「我覺得係緣分串連咗呢段關係，令雷有輝先生當年幫我嘅《夢中天使》唱和音之餘，依家都可以幫我嘅徒弟兼學生。」

談起28年前錄製《夢中天使》的經歷，Vikki仍然記憶猶新：「佢（雷有輝）係其中一個和音，我就睇住佢哋圍住個圈一齊錄。仲有小君（周小君，周啟生胞姊），好多人一齊參與扮小朋友聲嘅和音。」不過當雷有輝談起這段經歷時卻指：「其實就係好細個嗰時唱，嗰陣已經係小朋友嚟啦，應該就唔使扮嘅。大家可以上網聽返，我都認唔到自己把聲！」不過翻查資料，歌曲推出當年Patrick經已26歲，相信他只是向樂迷開個玩笑。