處女座陳曉東點解會唱《水瓶座》？　黃偉文深夜引爆陳年樂壇秘密

或許大家心中一直存有疑問，為何填詞人黃偉文（Wyman）為幾位歌手寫過不少與他們星座相關的歌曲，偏偏寫了一首《水瓶座》給處女座的陳曉東？為何後來又寫了另一首《可惜我是水瓶座》給「真．水瓶座」的楊千嬅？Wyman昨晚（28/7）在社交媒體繼續分享「Y手稿」，大爆原來當初寫《水瓶座》純屬趕唔切稿，成件事是「美麗的誤會」。

繼Wyman早前分享了多份珍藏的「Y手稿」，包括Beyond《抗戰二十年》和Shine《燕尾蝶》之後，昨晚繼續上載一份在1998年寫起的歌詞手稿，歌名是《她知道什麼》，原來就是陳曉東所演唱的《水瓶座》的前身。手稿上的水瓶座被引號括住，旁邊寫上另外四個星座，「山羊座，金牛座，天秤座，雙魚座」。

黃偉文話當初純粹趕唔切稿，所以先隨便寫水瓶座上去，博一鋪。（IG@concertyy）

最後大包圍都撞唔中，但好彩有狗屎運。（IG@concertyy）

點解咁多星座？Wyman就大爆，原來當晚凌晨自己趕唔切稿，「眼看仲有兩小時天光」，「忽然諗到一句唔錯嘅，但睇一睇鐘，頂，死嘞，半夜三更打俾（畀）邊個先知陳曉東幾月幾號乜嘢星座呢⋯⋯」於是Wyman就決定博一鋪，指三粒音要填上一個星座，「十二個星座有五個係合樂嘅，差唔多一半機會中，等於買大細唧⋯⋯」最後思忖，五個星座都不中的話，「大包圍都射歪，都係天亡我也」。

處女座陳曉東莫名其妙地代表水瓶座唱出他們心聲。(陳曉東微博)

可惜自嘲沒有偏財運的Wyman就真的撞不中陳曉東所屬的處女座。雖然Wyman沒有偏財運，但幸好有「狗屎運」，唱片公司認為水瓶和愛哭的意象非常吻合，覺得「『水瓶』同『愛哭』兩個意象好鬼夾又優美又盛」，更轉正為歌名。最後搞笑又奇怪地由處女座陳曉東演唱水瓶座的心聲，總共寫了兩首「水瓶座之歌」，亦令到水瓶座成為愛哭的代表。他指，其實自己並不知道水瓶座愛不愛哭，今次講出真相，覺得「有啲搞笑我又唔介意」。

網友留言話Wyman寫首《水瓶座》令到佢地都誤以為陳曉東係水瓶座，認真搞笑。（黃偉文IG圖片/IG@concertyy）

有網友就覺得爆笑，指「因為呢首歌，一直以為陳曉東係水瓶座」，又有人搞笑地指「當年又真係好多人以為水瓶座好鍾意喊，但其實佢哋係外星人」。Wyman最後指，有緣會再講另一首楊千嬅演唱《可惜我是水瓶座》的背景故事。其實除了水瓶座之外，Wyman亦為同屬雙子座的容祖兒寫過一首《無人知道雙子座》。不知道Wyman又會否大爆這首歌背後不為人知的真相呢？

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