我們的音樂時代｜Hi-Fi德爆林子祥錄音習慣　行徑違反業界常態？

近年不少歌手有意製作Hi-Fi唱片，重新錄製精選作品，為音樂發燒友帶來更高質的音響享受。最近J2訪談節目《我們的音樂時代》，主持人許文軒（Edmond）與太極樂隊結他手劉賢德（Hi-Fi德）討論發燒大碟的製作心得。他憶起與林子祥錄製Hi-Fi專輯的經歷時，更因對方在早上錄音仍能保持水準而感到佩服。

Edmond與HI-FI德在節目中談音響發燒碟製作。（資料圖片）

Hi-Fi德近年不但繼續打理高級音響專門店，亦協助盧冠廷、鐘鎮濤等歌手製作Hi-Fi大碟。他亦曾為林子祥（阿Lam）2010年音響發燒碟《Lamusique》擔任音響顧問，由於阿Lam特別喜愛早上錄音，與其他音樂人習慣深夜錄音不同，因此整個錄音過程依然令Hi-Fi德記憶猶新：「佢（阿Lam）叫我朝早5:50am一齊食早餐，跟住就去錄音。當時我仲有少少懷疑，佢咁早開咗聲未㗎？」而阿Lam錄音的效率非常高，Hi-Fi德更以神級來形容：「我哋由7點鐘開始錄音，12點都未夠，佢（阿Lam）已經錄好咗3隻歌，唱好晒啦。」

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至於錄音過程花較長時間的，Hi-Fi德就提到泳兒錄製《天若有情》的經歷：「唔係代表佢唱唔到，又唔係唱甩咗或者走音。其實佢（泳兒）take take都唱得好好，但係唱到第十幾take，忽然間有一次，全部人一聽就呆晒，我就知道係呢take啦，個magic（錄音講究的magic moment）出咗嚟啦。」泳兒坦言想過放棄：「初初完全係搵唔到用咩方法去唱，嗰日都錄咗十幾個take，幾乎想放棄㗎啦。但係對自己音樂冇信心嘅時候，佢就會畀好多鼓勵，同我講『你一定得嘅！』」