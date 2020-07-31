蕭正楠夥區永權翻唱張學友經典《李香蘭》　黃翠如留言放閃晒恩愛

TVB藝人區永權（Albert）早前開設YouTube頻道，不時拍片翻唱林家謙的《一人之境》、伍佰的《Last Dance》及莫文蔚的《呼吸有害》等大熱歌曲。近日他與蕭正楠合唱張學友經典名曲《李香蘭》，黃翠如更趁機向網民大放閃光彈。

蕭正楠與Albert合唱張學友經典《李香蘭》。（影片截圖）

近日再次收緊的限聚令無阻二人組成「期間限定」組合「一筆區蕭」，片段中可見蕭正楠唱得投入，而Albert在旁邊彈邊唱，和音恰到好處，相當合拍。黃翠如亦有轉載影片，不但讚賞二人唱得動聽，更不經意地與蕭正楠晒恩愛：「一個一入行就認識的男人，另一個要熟識一世的男人，走在一起，好美，好聽。」

黃翠如字裡行間對老公暗示愛意。（黃翠如Isntagram截圖）

蕭正楠2002年以歌手身份出道，曾推出4張EP和大碟，惟2004年起轉向影、視兩方面發展，但他不時會為劇集唱主題曲。至於Albert擔任娛樂新聞主播前則以樂隊「星盒子」成員活躍娛樂圈，更曾以個人名義參加第15屆CASH流行曲創作大賽，憑自己作曲作詞的國語歌曲〈半個蘋果〉獲得亞軍。既然二人曾經做過歌手，翻唱經典自然有質素保證。