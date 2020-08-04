MIU404│米津玄師新碟《STRAY SHEEP》推出　星野源綾野剛合體力撐

由野木亞紀子編劇、星野源和綾野剛聯合主演的TBS劇集《MIU404》（港譯：《機動搜查隊404》），自於6月26日首播後，收視一直保持雙位數，當中對社會有強大批判和控訴、借劇情反映日本剝削海外勞工導致種族歧視問題的第五集〈夢之島〉，7月24日播出當天，曾創下全劇最高收視紀錄12.5%。而上周五（31/7）播出的第六集〈Refrain〉亦有10.8%，以今季而言，成績屬於中等。

由野木亞紀子編劇、綾野剛跟星野源聯合主演的《MIU404》，在日本首播以來，一直維持雙位數收視，在今季而言，成績屬於中等。（網上圖片）

至於每逢於劇集尾聲都會播出、由米津玄師主唱的主題曲《感電》，新銳攝影師奧山由之執導的MV自推出後大受歡迎，在YouTube上架短短三個星期，已累積超過3,460萬次點擊，相當厲害，而收錄此曲的米津新專輯《STRAY SHEEP》，將於周三（5/8）推出，配合劇集宣傳，兼為新碟造勢互惠互利，TBS今日（4/8）透過《MIU404》的社交平台，宣布星期六（8/8）下午3時推出特備節目，邀請劇中兩位主角：綾野剛和星野源，跟米津在沒有主持人的帶領下，首次在電視節目中對談。

TBS今日（4/8）公開照片，宣布本周六（8/8）會播出特備節目，邀請《MIU404》兩位主角：綾野剛和星野源，跟獻唱主題曲《感電》的米津玄師作三人對話，既宣傳新劇，亦能為米津新碟造勢，相得益彰。（Twitter）

《感電》收錄在新大碟《STRAY SHEEP》，並將於8月5日推出。（twitter）

從TBS公開的照片可見，節目組刻意選擇在芝浦警署，亦即劇中「MIU404」辦公室所在的地下停車場錄影，眼利的劇迷和歌迷亦應該發現，這裏同時是米津玄師錄製《感電》MV的部份場景，而背後的汽車，是劇中讓志摩一未（星野源飾）和伊吹藍（綾野剛飾）掩飾巡邏工作時駕駛的「蜜瓜包車」，難怪他們三人都要在此合照留念了。

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