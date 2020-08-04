連詩雅現身賀JW加盟星夢 自爆因鼻敏感致牙骹耳朵發炎停錄新歌

JW王灝兒今日（4/8）正式加盟星夢娛樂，Shiga連詩雅今日亦現身記者會祝賀對方。與JW同為2010年新人的她坦言感覺奇妙，希望日後能與好友在音樂、劇集等多方面合作。

Shiga與JW既是同期出道的歌手，私底下亦是好友。對於與後者成為同事，Shiga坦言：「嗰個感覺真係好得意，好開心，特別有親切感。對住同年一齊出道嘅藝人、歌手，你會有一種一齊成長嘅感覺。」

其實Jinny吳若希亦是2010年出道，不過這位準媽媽今日為保母子安全而缺席，Shiga亦感到相當可惜：「依家疫情底下大家都最好小心啲，加上佢真係陀住個小朋友，我諗佢少啲去多人嘅地方好啲。」

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Shiga親身支持好友JW。（梁碧玲攝）

同為2010年出道的Jinny懷有身孕，為安全起見不亮相，令Shiga大叫可惜。（梁碧玲攝）

錄音因鼻敏感嚴重暫停 Shiga更著重健康

JW加盟後令星夢女歌手競爭更大，不過相比在公司的地位，Shiga坦言更著重身體健康。她透露錄音期間受鼻敏感影響，身體相繼出現牙骹、耳朵相繼發炎，令Shiga一度擔心是否患上鼻咽癌，因此看過兩次耳鼻喉科醫生。她坦言當時情況已不適合錄音，唯有暫停相關工作數日：「我普通咁唱歌係可以嘅，但係錄音就真係冇辦法。你喺過程聽得好清晰，聽到嗰把聲變咗唔係連詩雅（原本）嘅聲。」

Shiga透露自己受嚴重鼻敏感影響，新歌錄製工作需要停工數日。（梁碧玲攝）

Shiga指自己不會與同事及其他藝人有爭執，有信心日後不會出現關於自己的是非。（梁碧玲攝）

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