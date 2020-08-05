盧凱彤逝世兩周年　林二汶寫歌《髮落》悼念：經歷最痛的別離

2018年8月5日，at17成員盧凱彤（Ellen）於跑馬地寓所墮樓身亡，終年32歲。轉眼逝世兩周年，其生前好友都在社交平台撰文悼念。作為Ellen的最佳拍檔兼死黨林二汶凌晨於Instagram上載了多年前在街頭偷拍Ellen的照片，發長文悼念好友，字裡行間透出痛徹心扉。

二汶凌晨於Instagram上載了多年前在街頭偷拍Ellen的照片。（IG圖片/@lam2）

二汶寫道：「你不知道我為你拍下這張照片，我沒有告訴過你。那時候at17準備散席了，我拍下你的側臉。我記得那時候你展望未來的雙眼，我看見你眼裡的畫面。你小小的身影，背著的吉他比你還大，如你的目光，如你對音樂的視野，很大，很深刻，很深遠。你沒有對不起你當時所看見的，你將雙手都練習到變形，你彈出所有新鮮刺激與沮喪。很多擔憂是嗎？我也是。誰不害怕？誰不膽怯？大概你比我早知道。我們一次又一次離別，我們之間，享受最深刻的相聚，經歷最痛的別離，人生得這樣一個知己，無憾了吧。這是最大的孤獨，也是最狠心而又最受用的獨立訓練。大概是因為我們太親，你放心我可以是嗎？嗯，放心，就算不可以我也可以。誰需要可憐這種痛，誰還珍惜這種相聚，誰還願意明白，誰不願意，我都願意。」

+ 6 + 5 + 4

二汶還分享了送給Ellen的歌曲《髮落》的歌詞，並表示：「兩年，卻還像這一刻。荒謬的事太多，對，人間還是這樣。一切你都看到，我知道，這樣就足夠。這樣就足夠。嗯，飲啦！為你寫了一首歌，跟耀輝合寫了歌詞，也是詩，給您。」

《髮落》

發覺 年年 月月

緩緩慢慢什麼一一脫落

水飄過

發覺 混濁 澄明

過去就像前塵的脫落

與你再過一天

凌凌亂亂是否應該快樂

火燒過

看我站在平原

淅淅瀝瀝黑髮的脫落

我

柔軟

堅壯

天邊

星星散落

吻我

情感沒軀殼

陪我

親我

差點看破 一切

請你安靜我