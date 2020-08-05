2020勁歌優秀選｜菊梓喬成大贏家　不奢望奪金曲金獎：距離仲好遠

《2020勁歌金曲優秀選第一回》今日（5/8）在無綫電視城錄影，25首得獎歌曲中，星夢娛樂及TVB藝人佔19個獎，其他大型唱片公司中只有英皇娛樂的吳浩康、曾樂彤及李靖筠得獎。

《2020勁歌金曲優秀選第一回》絕大部分得獎歌手皆來自星夢娛樂。（陳順禎攝）

在眾多歌手中，HANA菊梓喬憑《我輸不起》、《如果你明白》及《我未能忘掉你》連奪3獎，成為大贏家。

由於《優秀選》得獎歌曲將成為《勁歌金曲頒獎典禮》候選金曲，今次HANA在《優秀選》得到最多歌曲獎，意味在年底的總選贏得「金曲金獎」機會大增，不過她講笑話未有耐：「距離仲有啲遠，唔好畀壓力我，我諗我『退役』之前應該有機會嘅！今年都有好多好好聽嘅歌，自己盡咗力就夠，唔好奢望太大。」被問到是否已有「金曲金獎」心水，HANA未有正面回應，只表示：「淨係星夢就已經有好多靚歌啦，我都揀唔到。」

至於能否連續三年贏得「最受歡迎女歌星」，HANA指以平常心面對，又認為自己比其他歌手在宣傳上遜色：「依家宣傳要靠網絡（宣傳），但係我本身喺網絡嘅力量係比較弱啲，因為我唔係好識玩社交平台。我睇人哋嗰啲真係好好睇，但係自己嗰啲就好悶，可能本身我就係比較悶啦。」她指自己會向其他歌手偷師，經常參考胡鴻鈞的Instagram帳戶：「佢啲嘢望落幾好睇，我好鍾意睇佢自彈自唱同埋cover。」