C AllStar四子化身網遊角色　8.28辦網上「紅館」騷賀出道10年

暫時獨立發展的C AllStar，繼4月「合體」開Live，與樂迷一起在家抗疫後，將再次限定重組，於8月28日舉行線上演唱會慶祝出道10周年，不過今次四子搞搞新意思，希望成為亞洲首個走進電玩遊戲中舉行演唱會的歌手。當日主辦方將在全球人氣網遊「Minecraft」建設虛擬紅館舞台，務求與一起，務求玩家能在遊戲中看到C AllStar於「紅館四面台」上演出。

每位C AllStar成員均化身為Minecraft角色，為樂迷舉行一場別開生面的網上演唱會。（資料圖片）

主辦單位認為紅館最能代表香港，但在準備過程中卻非常複雜，不論在演唱會籌備還是在「Minecraft」中的舞台搭建均遇到不少難題，所幸整個籌備工作只花上兩個月時間完成。不過玩家在遊戲中或會遇到不同怪獸，被問到會否影響觀眾在遊戲世界欣賞演出，主辦方回覆時笑指：「有怪獸都唔會咬人，我哋係合家歡時段嚟，而且（觀眾）仲要探熱入場，同埋喺場內保持社交距離。」

大會設計了預熱小遊戲給玩家熱身，同時邀請玩家提早到「會場」閒逛，選購「周邊商品」，為「入場」做好準備，並會在演唱會安排玩家有機會跟C AllStar四子互動，而「虛擬紅館」將於當晚8時開放，並於晚上10時開始演出。是次演出需持門票進場，票價統一為$48（不含Minecraft帳號兌換碼），雖然不會劃分區域，但人數上限為1000人。門票即日起公開發售，售完即止。