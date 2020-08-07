八三夭挑戰廣東話唱新版《想見你》　泳池拍MV爆汗粉絲讚誠意十足

由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的台灣神劇《想見你》在港熱度未減，除了劇中出現的90年代華語經典歌，由台灣樂隊八三夭演繹的片尾曲《想見你想見你想見你》亦令不少Fans著迷，在YouTube至今已有超過2890萬點擊率。今日（7/8）他們更推出粵語版，用實際行動向香港Fans表達謝意。

《想見你想見你想見你》深受八三夭Fans及劇迷歡迎，這首劇集片尾曲今日更推出粵語版。（資料圖片）

八三夭將在今年8月底於高雄巨蛋舉行演唱會，慶祝成軍17周年，但受新冠肺炎疫情影響，香港粉絲無緣赴台與偶像慶祝。為感謝對香港「夭怪」及劇迷跨海支持，他們決定錄製粵語版作為回應，更與香港著名詞人周耀輝交流創作想法，保留原歌詞的宇宙、科幻元素。新版本中連Rap部分都以廣東話演繹，只有副歌第一句「想見你只想見你／未來過去／我只想見你」沿用普通話。

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而粵語版MV則特別選在台北市立陽明高中的泳池拍攝，營造青春氣息，同時向劇中的片頭片尾畫面致敬，更精選《想見你》的幾幕關鍵片段與樂隊畫面交錯呈現。有趣的是，團員原本聽到泳池場景，還期待會有一場清涼的泳池派對，殊不知現場泳池根本沒放水，館內冷氣也無法開啟，但五位團員仍展現專業在夏日高溫中完成拍攝，低音結他手霸天笑說：「雖然鏡頭前看起來沒事，實際上卻在瘋狂爆汗，結束時衣服都能擰出水來。」

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今次八三夭首度挑戰廣東歌，香港歌迷紛紛留言大讚誠意十足。新版在YouTube推出4小時，就已錄得超過4萬人觀看，並得到超過5000個讚好。