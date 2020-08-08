悠長假期│久保田利伸主題曲熱播24年　銷量達184萬張成日劇經典

日劇迷近日相當忙碌，那邊廂曾創下平成時代最高收視率的《半澤直樹》，續集於上月中正式推出，每周都要緊貼最新劇情發展，這邊廂被譽為「平成年代日劇最佳典範」的「富士月9」神作《悠長假期》（Long Vacation），剛於周三（5/8）在香港的「黃Viu煲劇平台」再度推出，旋即成為網民熱話，唔睇真係冇話題！ 撰文：游大東

由木村拓哉和山口智子主演的經典日劇《悠長假期》，近日重新在「黃Viu煲劇平台」上架，迅即掀起網民追劇熱潮。（網上圖片）

作為四分一世紀之前日本最巴閉的對外輸出流行文化作品，五大（成功）元素，缺一不可，《悠長假期》值得談論的，除了演出陣容、紮實劇本、道具佈景、故事寓意之外，當然不得不提音樂這個部份。由著名音樂製作人日向大介領軍的CAGNET，為此劇度身訂造的配樂，好比能夠帶出食物鮮味的醬油那樣，令劇情推進和角色演繹增添更豐富情感，讓觀眾難以忘懷，由Anna McMurphy和Natalie Burks演唱的《Deeper and Deeper》和《What will I do》，一快一慢，絕對是原聲大碟裏播放次數最多的兩首單曲，後者於1997年曾被鄧特希看中，在其監製的無綫劇集《壹號皇庭V》作為配樂，Natalie Burks更獲邀來港出席《1997年度新城勁爆頒獎禮》表演和領取「新城勁爆外國新人」獎項。

由著名音樂製作人日向大介領軍的CAGNET，為《悠長假期》度身訂造的配樂，好比能夠帶出食物鮮味的醬油那樣，令劇情推進和角色演繹增添更豐富情感。（網上圖片）

但講到真正令劇迷入心入肺的歌曲作品，當然是久保田利伸創作的主題曲《LA·LA·LA LOVE SONG》了。不知為何，每當前奏響起，再聽到開首那句「MA WA RE MA WA RE MERRY-GO-ROUND」（まわれ／まわれ／メリーゴーラウンド ── 旋轉吧／旋轉吧／旋轉木馬）的時候，總會立即起雞皮，然後跟住唱，有人講笑話：「呢首歌真係熟到以為自己識日文！」不知道大家有沒有這種感覺。

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《LA·LA·LA LOVE SONG》是久保田利伸的第16張單曲，1996年5月13日推出，在「《LV》旋風」帶挈下，這張單曲於當年創下接近184萬的驚人銷量，全年銷量總排名第三。（網上圖片）

《LA·LA·LA LOVE SONG》是久保田利伸的第16張單曲，1996年5月13日推出，在「《LV》旋風」帶挈下，這張單曲於當年創下接近184萬的驚人銷量，全年銷量總排名第三，是自1986年6月出道之後最成功的作品，雖然相比小田和正的《突如其來的愛情故事》（1991年《東京愛的故事》主題曲）和CHAGE and ASKA的《Say Yes》（1991年《101次求婚》主題曲），分別在該年創下254萬張和250萬張銷量尚有一段距離，然而以傳唱度和認知度，《LA·LA·LA LOVE SONG》絕對日劇界是數一數二。

一直以來，觀眾只會記得《LA·LA·LA LOVE SONG》是由久保田利伸主唱，其實那位和唱英文歌詞「Wanna make love／Wanna Make Love Song／Hey Baby」的女聲，一樣大有來頭。如果有認真留意片頭，或者在Google搜尋一下，就會見到用片假名顯示的名字「ナオミ・キャンベル」，她不是普通人，而是大名鼎鼎的英國名模、有「黑珍珠」之稱的Naomi Campbell，翻查當年推出的單曲封套，亦清楚顯示主唱者是「Toshinobu Kubota with Naomi Campbell」，只是因為封套和MV都沒有Naomi的樣子，所以就算答案一早已擺在眼前，很多觀眾仍然不知道這個「公開的秘密」。

如果有認真留意《悠長假期》片頭，或者在Google搜尋一下，就會見到久保田利伸以外，還有一個片假名名字「ナオミ・キャンベル」，她不是誰，而是名模Naomi Campbell。（網上圖片）

1996年2月初剛好要在那邊為「Victoria's Secret」行Catwalk，機緣巧合之下，為久保田利伸的《LA·LA·LA LOVE SONG》獻聲。（Getty Images）

為何這首歌會邀得Naomi合作？原來有段古！事緣1988年，久保田利伸遠赴美國攻讀R&B，1994年開始遷往紐約定居，兩年後創作《LA·LA·LA LOVE SONG》的時候，Naomi踫巧正正是同一幢大廈同一層的鄰居，為何當年她會在紐約？翻查資料，當年才26歲、貴為超級名模的她，1996年2月初剛好要在那邊為「Victoria's Secret」行Catwalk，機緣巧合之下，就促成了這個日本樂壇和日劇界可一不可再的經典作品。

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