本周Jer住你｜陳奕迅18年後爆大秘密　《傷逝》原唱唔係葉蒨文？

音樂人Jerald陳哲廬的網台節目《本周Jer住你》除邀請嘉賓訪談外，更會與觀眾分享不同歌曲創作及後期製作的心得。今集除了邀請藝人吳彥祖分享籃球、汽車、電影等興趣外，亦有Eason陳奕迅神秘現身解答觀眾問題。

今集《本周Jer住你》嘉賓為吳彥祖。（節目截圖）

Eason在節目中透露，自己過往習慣收集大量樣本唱片（Demo），更曾保留Eric Kwok的作品達7、8年，他笑言：「就係畀我呢啲衰人留住晒啲歌（Demo）！不過出歌其實唔會留住㗎，可能我哋有合約管束住，例如一年要出3隻碟，兩隻廣東（話）、一隻國語碟，其實（出歌）係冇乜留底㗎。」

在吳彥祖訪問前，陳奕迅已驚喜現身！（節目截圖）

但為何Eason要儲起大部分聽過的Demo？他解釋：「因為我一路聽，但係監製原來已經搵好晒歌，或者佢唔鍾意呢首歌，覺得冇感覺，於是同我講『不如你搵返呢個監製負責嘅時候先出啦，仲好。』」

Eason曾因保留Demo太久，在音樂人或歌手渴求下只好割愛，其中一首就是由Eric Kwok作曲，葉蒨文（Sally）在2002年復出後的代表作《傷逝》。Eason憶述：「Eric有段時間基本上係畀晒佢啲Demo我聽，佢話『你鍾意就揀咗先』。《傷逝》係好鍾意嘅，但係佢忍唔住畀Sally聽咗，Sally又鍾意，咁我又覺得冇嘢嘅，佢咪唱咗先囉，我可以翻唱嘅啫。」結果在2003年，Eason與Sally在會展舉辦《Eason + Sally 903 id club拉闊音樂會》，當時二人亦有合唱《傷逝》，回想起這段經歷，Eason亦覺得十分過癮。

Sally在2002年復出樂壇，《傷逝》一推出即全城熱播，原來Eason一直有意錄製，只是未等到錄製時機，最後只好割愛。（視覺中國）