AK@MIRROR邀沈殷怡做MV女主角　全因Budget有限：講心唔講金

組合MIRROR成員江𤒹生（AK）將於下周三（12/8）推出第二首個人作品《蝸牛》，更找來好兄弟陳卓賢（Ian）作曲。歌曲以AK的愛情故事作為藍本，表達男人對感情事後知後覺，希望大家不要浪費時間，好好愛惜身邊人。AK回憶起曾送一位女生回家，行經梯間時見到一隻蝸牛，這位女生叫他小心不要踩到，要不然會很慘。想不到這句簡單的說話，卻在AK心中留下深刻印象。

AK請來ViuTV節目《美女郊遊遊》的Shirley擔當MV女主角。

今次的MV請來ViuTV節目《美女郊遊遊》的沈殷怡（Shirley）擔當女主角，畫面中會穿插二人恩愛及Shirley孤單一人的畫面作對比，AK飾演後知後覺的男友，更因為後悔而流下男兒淚。問到MV情節是否個人經歷，AK即說：「病唔喺身邊未試過，除非要出去做嘢，否則都會陪女朋友，另外試過同以前女朋友一齊煮嘢食。」

歌曲以AK的愛情故事作為藍本，表達男人對感情事後知後覺。

至於為何找來Shirley參與演出，原來全因Budget有限，AK說：「因為花姐話冇乜Budget，問我行內有咩人會同我講心唔講金，我就諗到Shirley，因為我哋識咗接近10年，由唱歌比賽識於微時。」Shirley更為好友獻出熒幕初吻，不過就直指AK不是她的理想型：「我鍾意白白淨淨高大哨牙，AK笑咗我十幾年，話邊有人鍾意人哨牙㗎，叫我唔好搞笑，但我呢個癖好到而家都戒唔到。佢成日都問我佢靚唔靚仔，以我嘅標準，有啲進步空間囉！」

至於為何找來Shirley參與演出，原來全因Budget有限。

MV拍攝當日，身為作曲人的陳卓賢（Ian）及隊友陳瑞輝（Frankie）亦有現身，Ian表示很喜歡AK的演繹：「最鍾意後面嗰段，唱得好有力量，我同佢Style唔同，佢唱得比較Powerful，後段推進兼升Key，Full band入嚟更加澎湃。」而Frankie最近學習當導演及製作上的事情，適逢導演是他和AK的好兄弟，所以特意前來偷師。有好兄弟撐場，AK即時充滿力量。

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