米津玄師新碟下載量逾10萬次　超越女團NiziU成日本史上最高

日本音樂才子米津玄師近年憑《Lemon》、《感電》等作品火速走紅，他上周三（5/8）推出最新專輯《STRAY SHEEP》，其數碼版本首星期已有約10萬9,000人下載，不但空降「Oricon周間數碼大碟排行榜」冠軍寶座，成績更超越日本新晉女團NiziU首張大碟《Make You Happy》創下的8萬2,000次下載紀錄，成為日本史上第一。

米津玄師新大碟《STRAY SHEEP》於8月5日推出，收錄作品包括《Lemon》、《感電》等。（專輯封面）

而《STRAY SHEEP》實體碟亦已賣出約88萬張，加上2萬6,000次串流次數，單周亦以約101萬5,000張的總銷量，成為今個星期「Oricon周間合算大碟排行榜」冠軍，令米津玄師成為繼平井堅後，首位大碟在開賣首周銷量超過80萬張的男歌手。

15年前，平井堅就憑十年精選專輯《愛歌成痴》（歌バカ）達到這個成就，值得一提的是，這張專輯目前銷量超過200萬張，在日本男歌手中排名史上第三。

對上一次有日本男歌手大碟在推出第一個星期就能賣出超過80萬張專輯，正是知名創作歌手平井堅。（專輯封面）

《Lemon》MV點擊率史上最高

另外，米津玄師在2018年2月公開的大熱作品《Lemon》，其MV經過近兩年半時間後，目前點擊量在YouTube上已經突破6億，成為日本藝人史上獲最高點擊的MV。至於上月推出的大熱作《感電》，MV只花了110分鐘便打破100萬點擊，成為他最快破百萬的單曲，點擊數字更因為同一時間有太多人觀看而暫停更新，至今日（13/8）為止，《感電》MV已錄得約4,400萬點擊率。

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