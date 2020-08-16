【中國新說唱】GAI登場化身和平使者　一次化解兩大內地Rap界矛盾

日前內地說唱選秀節目《中國新說唱》第三季首播，而《中國有嘻哈》（《中國新說唱》前身）冠軍之一GAI（周延）亦有現身海選，與另外兩位「廠牌經理人」吳亦凡和張靚穎一同挑選晉級學員。這位在會場聲稱對參賽者「一視同仁」的製作人，雖然外表冷酷，對參賽者毫不留情，在考核過程中火藥味十足，但與他有關的矛盾（說唱界稱為Beef）亦慢慢化解。

GAI曾與今屆部分參賽者有beef，有選手甚至因GAI擔任廠牌經理人而考慮退出。（節目截圖）

親手給晉級頸鏈 化解3年前內地說唱界矛盾

其中一幕，GAI在海選現場遇到來自成都廠牌CDC的TSP，引來在場不少Rapper嘩然。他在2017年曾經和重慶廠牌CSC的代表龍澤宇隔空爭執，繼而引發內地Rap界大戰，並與來自另一廠牌GOSH的GAI有爭議。他解釋：「Beef這個東西（是）rapper（間）很正常的一個事情，但你知道四川和重慶（廠牌）一直都是血氣方剛的，誰都不服誰。」TSP看到GAI後坦言：「我也不願意發生這樣的事情，因為早年間（與GAI）就有beef。可能會覺得如果是他的話，心裡面就會覺得不舒服。」

TSP是其中一位與GAI有beef的選手，他坦言海選時最不希望遇到他。（節目截圖）

後來TSP在評核中並沒有受情緒影響，保持穩定發揮，而GAI在他未唱完就已經把晉級頸鏈給了對方。GAI亦強調：「只要你是真正的，有樣的，有能力的，在我這都一樣，所以你們真的別擔心。你在哪罵過我，I don’t care！」後來有參賽者在節目中亦認為Rapper間出現爭執十分正常：「我其實覺得beef這種東西就只是在網上說一些大家不太respect的話，其實我覺得這種東西很正常。」

GAI強調自己一視同仁，在海選中更親自淘汰GOSH同門師妹陳彥希。（節目截圖）

李爾新丟GAI頸鏈 一波未平一波又起？

同樣與GAI有矛盾的還有同樣來自CDC的李爾新，雖然GAI在他未唱完就已經把晉級頸鏈給了對方，但李爾新居然衝到鏡頭前大喊：「這一季，你們要認得我成都的兄弟伙兒都在這！Let’s get it！」說畢就把手上的晉級頸鏈扔在地上，令在場所有參賽者都十分驚訝。GAI臉色一黑，立即問對方：「是要還是不要？」至於事件往後如何發展，節目就向觀眾先賣一個關子。

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