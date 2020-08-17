陳凱詠初嘗少女式情歌《隔離》　拍MV不再演獨腳戲慘食顧定軒檸檬

陳凱詠（Jace）繼四台冠軍歌《天生二品》後，近日推出新歌《隔離》，刻畫被另一半「隔離」、甚至中斷聯繫的情感。今次Jace要挑戰少女式情歌，與過往《想突然》、《想正常》等輕快曲風不同，她坦言《隔離》是自己從未接觸的曲風，演繹時有一定難度：「錄製這首歌要呈現出情緒起伏，不單止帶給樂迷一個素未謀面的陳凱詠，也令我認識自己更多，好多謝監製Alex Fung（馮翰銘）帶我走過這趟旅程。」今次MV拍攝特意找到顧定軒（Zeno）擔任男主角，對Jace而言也充滿驚喜：「我的MV裡終於有男朋友了，不再是自己一人獨腳戲，好開心還邀請了老友Zeno做我的伴侶。」

新歌《隔離》是受少女式情歌，對Jace而言是種新嘗試。

Jace和Zeno幾年前拍攝學生作品時已經認識，當時曾經演過一對puppy love的甜蜜情侶。二人笑言演情侶其實並不簡單：「今次演情侶有點尷尬，因為彼此太熟怕演得太開心，不像情侶之間的甜蜜舉動，拍攝時又要忍住不要笑得太開心。」拍攝期間，二人經常逗得對方大笑，默契不言而喻。Jace說：「拍攝甜蜜畫面時好搞笑，例如幫Zeno剃鬍，他非常清楚我是一個怎樣類型的女朋友，我絕對不是MV中的sweet類型。」

除了甜蜜、開心的鏡頭外，MV中還有一幕是Zeno突然之間隔離了Jace，再不理會她，以一塊透明膠板將他們「隔離」，任由Jace怎樣痛哭都得不到Zeno的理會。為此，Jace要大喊三次來完成不同鏡頭的拍攝，每次她都超額完成，製作團隊都出乎預料之外！Zeno笑指：「今次Jace新歌好驚喜，好難得見到她這麼內心的一面，雖然我有見過！這次還要請她食檸檬，真的不好意思，哈哈。」