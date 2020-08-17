我們的音樂時代│伍樂城食住飯寫《無間道》壓力爆燈：你冇得錯

音樂人伍樂城（Ronald）創作的音樂向來充滿電影感，亦曾寫過不少電影主題曲，當中最為人津津樂道的，非2002年劉德華和梁朝偉合唱的《無間道》莫屬。

近日Ronald接受J2音樂節目《我們的音樂時代》訪問時，與主持人許文軒（Edmond）回顧這首2002年金像獎得獎歌曲，直言要靠「天作之合」（兩大天王合唱）才能得到如此成績。

伍樂城接受Edmond訪問，當中談起《無間道》主題曲。

毛遂自薦寫《無間道》 食飯時間照寫歌

Ronald坦言，當初其實是他主動詢問劉德華的監製陳德建，才獲得為電影《無間道》寫主題曲的機會：「（監製同我講）嚟緊有套戲要歌嘅，睇下你（我）交唔交囉。我都想喺度多謝佢嘅，嗰時（頒獎禮現場）漏咗多謝佢畀呢個機會我交歌。」

自薦成功，但只是勝出「第一回合」，Ronald立即開始創作，食飯時間亦不放過：「嗰陣時我仲喺餐廳寫嘅，就咁寫咗個歌曲前奏先，跟住返屋企寫埋佢，因為要盡快交。」後來他收到電話，得知自己的demo（樣本歌曲）入選最後兩強，但他亦意識到這並不代表自己最後成為贏家：「可能我成日打畀佢去問，跟住佢終於有一日就答咗你（入選）。最後兩強同最後200強其實都係有機會唔中㗎嘛！（需唔需要你改動？）Demo就過咗㗎啦，做嘅時候就再編曲，再去豐富佢。」

面對兩大天王劉德華及梁朝偉，他坦言有壓力：「兩位都係巨星，但係正式合唱一首電影歌曲就冇喇。（同佢哋合作）當然係好大壓力啦，但係其實我講話好大壓力啫，嗰時又係去到一個你冇得諗大唔大壓力（嘅地步），你係冇得錯囉。」

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楊千嬅認《地下鐵》主題曲唱得差

曾與梁朝偉合唱的歌手還有楊千嬅，曾在《閃靈》、《煉金術》等歌曲與Ronald合作的她，認為對方所寫的旋律與歌詞結合時極具電影感：「佢嘅音樂加埋歌詞嘅化學作用係好多畫面，好有電影感，令到歌手錄音嘅時候好有畫面、好有帶動性。」她亦坦言自己在2003年與梁朝偉合唱的電影《地下鐵》主題曲《星之碎片》中表現不理想，更問Ronald往後會為他們寫一首甚麼風格的作品。不過Ronald卻指當時已經很滿意對方表現，又笑言會為對方寫一首電音作品。