我們的音樂時代｜伍樂城為《念念不忘》秘密放彩蛋：以為冇人覺

音樂人伍樂城（Ronald）創作過無數具電影感的歌曲，除劉德華與梁朝偉合唱的《無間道》、楊千嬅的《閃靈》和《煉金術》外，亦曾為麥浚龍（Juno）寫過「愛情三部曲」：《念念不忘》、《耿耿於懷》及《羅生門》。談起Juno，Ronald直言：「佢個人坐喺度已經好有電影感啦！」

我們的音樂時代│伍樂城食住飯寫《無間道》壓力爆燈：你冇得錯

Ronald在J2音樂節目《我們的音樂時代》，與主持人許文軒談起Juno的作品。

Ronald認為與Juno相處時的畫面已經類似電影畫面，他指：「講電話或者對住佢，其實基本上都係開緊機（錄影），你冇得唔係同佢做對手戲㗎！」甚至在Juno的作品上，Ronald都會著重旋律帶出的電影感。2015年麥浚龍推出「愛情三部曲」，他在次部曲《念念不忘》中加插一段《耿耿於懷》的旋律，原來其他人事前並不知情：「冇人叫我去做呢件事，係我自己擅自擺落去嘅，（我）以為冇人覺，但係其實想人覺嘅。（當時）擺咗落去先，唔使問嘅，問咗反而會質疑『會唔會唔好呀？』」

不介意作品被指商業情歌：係要大路！

雖然Ronald近年推出不少具電影感的作品，曲風偏向非主流，但外界認為其大部分作品的商業性質過重，開始為它們貼上「大路情歌」、「K歌」等標籤。Ronald認為創作時需要迎合主流市場：「係要大路嘅，你要令好多人感受到嗰隻歌，通常都係歌詞或者旋律好容易記。有啲人會話係『K歌』，（其實係）咁啱你去到卡拉OK，有得點咪點囉，嗰隻就變咗所謂『K歌』，其實只不過係喺嗰個地方唱嗰隻歌啫。你可以唔喺嗰度唱嗰隻歌，咁佢仲係咪『K歌』呢？」

Ronald直言作品需要走入主流市場，不介意自己寫的歌被標籤為「K歌」。（節目截圖）

Ronald曾經同以下歌手合作，點擊圖輯了解佢哋之間嘅故事：