【新冠肺炎】紅白歌唱大賽擬作無觀眾直播　盡用天台保持社交距離

日本疫情持續，不少當地電視節目均紛紛延期推出，就連年底大Show亦受影響。根據當地雜誌《週刊女性》早前報道，由日本廣播協會（NHK）製作、原定於今年除夕夜舉行的第71屆經典綜藝節目《紅白歌唱大賽》有機會取消。

今年紅白擬改為無觀眾制度。（Twitter圖片）

不過去到周一（17/8）又有消息傳出，NHK電視台突然改變決定，據當地媒體引述員工透露，電視台打算將《紅白歌唱大賽》改為無觀眾直播節目，而無觀眾制度亦早有先例，早前NHK電視台便在本月8日播出的另一特備音樂節目《ライブ・エール～今こそ音楽でエールを～》（《Live Yell ～是時候聽音樂了》）亦採用了相同節目製作模式。另外為了減低病毒傳播風險，除了舞台之外，電視台打算用盡大堂走廊、二樓觀眾席、其他錄影廠，甚至天台以擴闊空間，增加社交距離。

雖然NHK大廳將於明年3月關閉整修，然而NHK電視台指須靈活應對。（Twiiter圖片）

NHK表示，雖然NHK大廳（NHK Hall）從明年3月開始將關閉裝修，這亦會是動工前最後一個紅白大賽。雖然略感可惜，惟電視台解釋，基於疫情原因，節目亦須調整策略、靈活應對。

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