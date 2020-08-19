本週Jer住你｜細So失戀作《月球上的人》　竟被指曲風欠「E神」味

細So（蘇耀宗）自4月離開商台後，除開始實行半年內寫好15首歌的創作目標外，他每晚都會在Instagram開直播與支持者互動。昨晚（18/8）颱風「海高斯」襲港期間，細So更應網民要求，在直播中為觀眾報天氣，有網民直言：「感覺返晒嚟！」

細So在颱風日直播時為觀眾報天氣，順便過過癮。（細So Instagram影片截圖）

日前他亦接受音樂人陳哲廬（Jerald）網台節目《本週Jer住你》訪問，分享自己作曲習慣，他坦言只視作曲為興趣，而每一首Demo（樣本歌曲）只會以日期命名。而近期細So開始為部分作品起名，他解釋：「我應承咗自己喺餘下嘅半年要寫15首完整嘅歌，所以揀啲好聽啲嘅完整少少咁寫咗出嚟，我純粹係因為要完成，所以就畀咗個名佢，如果唔係佢都係呢一刻嘅記錄啫。」

細So接受《本週Jer住你》訪問，與Jerald有說有笑。（節目截圖）

談起細So至今的代表作，絕對是陳奕迅的《月球上的人》。他在節目中透露，此曲在推出前10年（相當於細So就讀中六時）正值失戀時就已經寫好，並曾在兩位同學面前演唱，對方聽完後指曲風與古巨基的情歌相似。回想起這段經歷，細So不禁笑指：「邊個估到過咗10年之後，竟然會係陳奕迅唱呢一首歌？」及後細So曾被要求作一首與《月球上的人》相近的歌手，他坦言：「我真係寫唔出，好彩寫唔出，應該要再失戀先寫得出。」

細So細說當年創作《月球上的人》的點滴，原來一開始歌曲被友人指似古巨基的情歌。（節目截圖）

談兒子開始作曲風格獨特：噏唔出佢哋寫緊咩

言談間細So亦分享兩個兒子Jack和Max平日都有創作習慣，指他們在生活上找到靈感，不自覺會哼出屬於自己風格的旋律：「我兩個仔寫嘅嗰啲（旋律），我都噏唔出㗎，就算佢哋成日唱我都噏唔到。Jack Jack會有，Max都會有，但係成日都係兩兄弟你笑我，我笑你咁，自己寫咗啲歌詞，但係啲旋律係自己唔知喺邊度砌出嚟。」