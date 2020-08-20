陳柏宇直播音樂會被網民懷疑錄播反而覺得開心：證明係一個好演出

陳柏宇（Jason）昨晚（20/8）舉行線上演唱會，並邀請小塵埃、葉巧琳（Mischa）、黃妍（Cath）及今年樂壇新人Michael C擔任表演嘉賓，在一間黑膠唱片店一起Jam歌。他在演唱會前更特別提醒觀眾：「咁耐無見... 大家記得由頭睇到尾，我留咗隻彩蛋俾大家，係咩就梗係唔會而家講住，到時記得睇 live，我希望你哋會鍾意。」原來彩蛋正是Jason從未曝光的新歌《感情這回事》。

（左起）Michael C、Mischa、Cath及小塵埃獲邀與Jason在線上演唱會Jam歌。

演唱會先以Jason及Michael C翻唱Shawn Mendes的《There’s Nothing Holding Me Back》揭開序幕，其後Cath、小塵埃及Mischa緊接出場，而Jason在選曲上亦配合一眾師弟妹的新歌，甚至唱出過去較少現場演繹的《想創》、《交叉神經》等歌曲，讓喜愛Jason專輯裡Side track的朋友十分驚喜。除此之外，Jason 於昨晚的音樂會上亦首度公開2020 年首支作品《感情這回事》，有網民聽到後都直言：「情歌王子番（返）嚟啦！」

+ 2

對於今次與師弟妹線上開 Live，Jason表示：「緊張但開心，最主要因為好耐冇做咁大型嘅Show，唔講唔知，呢個Show嘅籌備以至器材，都足以撐到一個小型體育館嘅演出場地。我好滿意今次嘅演出，雖然仍有甩漏，但演出前一晚同大家綵排到3點，然後演出前又再綵排多兩次，大家都冇瞓過，都算係咁，希望日後開Live都可以Keep到呢個水平。」

+ 7 + 6 + 5

其實在音樂會前段曾發生了一段小插曲，就是網民看到演出時，一度以為音樂會是以錄播形式進行，結果要工作人員即時在 Jason的IG帳戶裡開live展示現場演出實況，然後Jason又於音樂會尾聲時親自報時，大家才恍然大悟，他在演唱會中更笑指：「你估搞一個你認為係pre-recorded嘅音樂會真係咁易㗎？」Jason、Jonathan@小塵埃及Michael C更希望告知各位觀眾：「呢個係 Live 嚟！點解唔係Live呢？因為實在做得太好，Visual做得太完美，不過呢個先係應有嘅水準，如果你有惻疑呢個係咪Live演出，就證明我哋呢個係一個好嘅演出啦！」