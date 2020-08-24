黃明志新歌用搖頭音樂掀復古潮　MV彩蛋爆笑揭夜店女郎「真面目」

馬來西亞歌手黃明志再新歌向前輩致敬，今次以千禧年代盛行的搖頭音樂創作《不要去Club》，向搖頭音樂始祖羅百吉致敬。他指：「這首歌曲爲他量身定做，融入了早期的電音文化，把大家當時候的回憶慢慢帶出來，像是舞步，戴手套跳一些怪怪的舞，希望能帶出復古潮流。」他認為現在的電音在技術上比以往有進步，但千禧年代的電音風格歌詞比較直白，相對地比較親民、亦容易瑯瑯上口，大家都能夠跟着一起唱。

黃明志新歌《不要去Club》向搖頭音樂始祖羅百吉致敬。

新歌以夜店為主題，MV更邀請台灣女子跳舞團體Luxy Girls，在夜店送上勁歌熱舞。黃明志坦言：「現在出現在夜店都是因為工作或演出，對於現代人去club或者夜店的地方有點龍蛇混雜，但至少有機會與人接觸，學習應對互動，如何與人相處，參與社交。這一點比一天到晚躲在家裡玩手機強多了。難道老的時候，要跟他孫子說他年輕的回憶都在手機裡面嗎？如果一天到晚只會玩手游，所有的生活和互動都在手機裡面，這種現象反而更令人擔心，科技冷漠造成了人與人距離越來越遠，拉遠了關係這是很令人深思的問題。」

有去過夜店的人看過MV片尾彩蛋後，應該都不禁會心一笑。事關在燈光全亮的時候，黃明志及羅百吉身旁的跳舞女郎全部變成婆婆，以幽默手段提醒男生，現實生活中夜店的辣妹都會和你想的非常不一樣。黃明志笑指：「寫這首歌想要提醒女生不要一個人去club，因為會很危險。但也有勸男生要小心，因為裡面烏漆麻黑的你根本就不知道那個女生真實長什麼樣子。」