疫情啟發ONE PROMISE　寫《寂寞的怪獸》前傳《懷念晴朗的雨天》

樂隊ONE PROMISE早前推出情歌《寂寞的怪獸》，MV邀請到微辣的家姐（佩男）擔任女主角，鼓手Anton更有一幕戲與家姐攬攬，令一眾男Fans葡萄。近日他們推出新歌《懷念晴朗的雨天》，為《寂》寫上前傳。新歌以晴天和雨天來形容愛情狀態，晴天是熱戀，而雨天則是分手的日子。林若寧透過天氣的轉換，道出人總是在分手後才懂珍惜過去的美好，就像在雨天時才發現晴天的可貴。

ONE PROMISE近日推出新歌《懷念晴朗的雨天》。（資料圖片）

由於ONE PROMISE創作歌曲demo時，正值新冠肺炎疫情開始，從當時的狀況得到靈感，最初demo歌詞ONE PROMISE也填上了「面對挑戰 當口罩哪也買不到 熬夜最後買到 我又哪知道」幾句，來懷念過去出街不用戴口罩的恆常日子，最後林若寧選擇一個較婉轉的方式來表達，令歌曲層次更豐富，樂迷思考空間也更多。

ONE PROMISE在demo透過歌詞來懷念過去出街不用戴口罩的恆常日子。

今次《懷念晴朗的雨天》，編曲再次以鋼琴為主軸，再加上弦樂作潤飾，大膽跳脫香港樂隊既定思維，原因是結他手天衡本身熱愛J-Pop，尤其是日本樂隊Mr. Children，故此除了傳統樂隊常見的結他、低音結他、鼓、電子琴外，ONE PROMISE近來的作品也加上多種不同的樂器加強編曲上的層次感。