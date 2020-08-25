駱振偉《成熟·不了》登港台三甲　感激舊同事支持：真係冇諗過！

ViuTV藝人駱振偉（Thor）13年前以歌手身份出道，近年因主持音樂節目《Chill Club》時翻唱不同歌手佳作而廣為人知，最近更憑《成熟•不了》一圓歌手夢。新歌不但打入「Chill Club推介榜」，更在今個星期「中文歌曲龍虎榜」勇奪季軍，Thor直言感到驚喜。

駱振偉獲《Chill Club》樂手班底相助 入行13年終推新歌圓歌手夢

Thor首支單曲《成熟•不了》打入港台三甲。（資料圖片）

Thor接受《01眾樂迷》訪問時指，宣傳工作在疫情下變得更困難，從未想過新歌會打入「中文歌曲龍虎榜」三甲：「其實（呢段時間）我真係冇乜做訪問，特別係電台啦，因為大家都好擔心個疫情，所以冇乜安排到面對面訪問。加上我係樂壇新人，可能好多DJ都唔識我，所以喺安排訪問上面係難咗好多。」

Thor曾在港台旗下年輕人網上平台Teen Power工作，推出新歌後獲不少前同事支持。（駱振偉Instagram圖片）

Thor在參加英皇新秀歌唱大賽前，曾於2004年在香港電台舉辦的「Teen Power Freshmen 選拔賽」奪冠，隨後加入旗下年輕人網上平台Teen Power。他感激新歌獲一眾前同事支持：「始終我喺入面做過嘢，有啲以前嘅同事識得我，佢哋都非常好，好支持我，所以好感激香港電台嘅支持。（入到三甲）對我嚟講已經係好好嘅成績，因為我真係冇諗過。」