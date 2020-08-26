【中國新說唱】張靚穎音準要求嚴格　淘汰參賽者因為Rap廣東話？

自《中國新說唱》第三季開播至今，新加入的導師張靚穎，過往作品並非走說唱音樂路線，被網民質疑說唱實力。不過歌手出身的她，在海選現場更執著參賽者唱旋律時的音準，一旦走音即將學員淘汰。

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張靚穎在2005年參加內地選秀節目《超級女聲》，以成都唱區亞軍躋身總決選，並贏得總季軍，僅次於當年冠軍李宇春及亞軍周筆暢。她在參賽時曾演唱一曲《Loving You》，展現超高音域，贏得「海豚公主」稱號。其中一位參賽者福來亦在張靚穎前提起這件事，並指當年在決賽有投票給對方，雖然她說著不要提起這件事，但嘴角微微向上，明顯心裏相當高興。

雖然張靚穎不精於說唱，但她仍有兩大準則令Rapper相當煩惱。張靚穎在考核時會遇到學員清唱，評審後亦多次強調唱旋律時走音會令自己陷入劣勢，她亦解釋：「其實清唱是最容易抓到音準的，如果你在這個聲場裏面，你都不能抓准你的音準、節奏，當你站在更大的舞台上面，你在嘈雜的環境下你會遠不如你唱acappella（無伴奏演唱）的時候。」她亦看重作品中的表達內容：「我不需要你從頭到位都是口號，還有就是為了押韻而押韻的（歌詞）。有時候會押到，有一種感覺叫湊字，只是湊韻腳。」

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不過部分經張靚穎評核的Rapper，結果卻備受爭議。其中一位參賽者「街球帝」在說唱期間向張靚穎下跪，隨即引來其他參賽者嘩然，認為他過於造作。不過張靚穎卻給他晉級鏈子，在場噓聲四起。下一位學員王齊銘更即場以Freestyle直斥張靚穎做法不妥。另外，廣州Rapper瘦恆在微博上聲稱，自己被張靚穎淘汰被對方要求再演繹一段普通話說唱，並與對方探討「方言說唱在大舞台上」的問題後被淘汰，再度引發評審疑似排斥方言的爭議。